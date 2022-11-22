15年專櫃品牌「無預警倒閉」員工領嘸薪　消費者傻眼：剛買3000元

▲美國藍鹿Americanbluedeer驚傳無預警倒閉。（圖／美國藍鹿Americanbluedeer臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

百貨專櫃服飾品牌美國藍鹿Americanbluedeer創立於2005年，於各大百貨公司開設專櫃，主打淑女流行服飾，並在台開設紡織工廠。沒想到，Americanbluedeer無預警倒閉，除了許多員工更拿不到薪水之外，也有消費者花錢拿不到商品的情況發生。

美國藍鹿Americanbluedeer由Erin Chen與姐姐Ana Chen餘2005年共同創立，主打「精緻的全客層國民品牌」，透過成立自有製衣廠提升優勢，在台展店40家獲得好評，年營業額近3億元。

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▲有消費者在網路上刷卡3000元卻拿不到商品。（圖／美國藍鹿Americanbluedeer臉書）



沒想到，美國藍鹿創立15年，卻在今年11月突然倒閉，許多員工未拿到薪資，只能向勞動局求助。

許多消費者得知消息後紛紛到美國藍鹿的粉專留言，「大家請三思啊」、「官網上週刷卡下單的怎麼辦」、「那我刷了3000多元還沒收到貨…不就慘了」、「這家衣服之前蠻喜歡的，很耐穿。居然無預警倒閉了」、「好傷心，喜歡他們衣服的說，難怪上禮拜五沒有發新品，才想說奇怪⋯」「聽到新聞消息很訝異，其實，貴專櫃的衣服材質真的很好，也很好穿搭。真的好可惜」。

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