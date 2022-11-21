挺18歲公民權！建中生連署向師長催票　校長莊智鈞表態支持

▲建中班聯會在校內發起連署，希望校內師長支持「18歲公民權」 。（圖／建國中學班聯會提供）

記者楊惠琪／台北報導

九合一大選倒數5天，除了選出地方公職人員外，也將同步進行「18歲公民權」的修憲複決公投。台北市建國中學班聯會今天（21日）在校內發動連署， 號召學生透過連署信向校內老師催票，藉此告訴建中師長，「相信我們！請投下同意票！」建中校長莊智鈞也表態支持。

連署活動發起人、建中班聯會主席呂冠甫表示，從今年3月就開始關注18歲公民權議題，近幾個月也參與相關倡議活動，因上周在課堂上發現，校內仍有部分老師不清楚此次九合一選舉，還有「18歲公民權」的修憲複決公投，才會想在校內發動連署，把握最後投票倒數階段，向全校師長催票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊智鈞表示，對於學生有意願或主動參加公眾事務，學校都持肯定態度，但也希望學生能尊重老師的個人意願。他個人則是表態支持「18歲公民權」修憲複決，但他也提醒學生，權利伴隨著義務，如果「18歲公民權」修憲複決通過，對社會的關心與責任也應該伴隨而來。

呂冠甫說，連署活動是透過線上表單形式，限定建中生才能參與，目前已有逾百人響應，連署活動預計到周三（23日）中午結束，屆時會以書面形式，將連署信送達校內各教師辦公室，希望把握最後關頭，讓18歲公民權議題，被更多人看見。

建中生在連署信中指出，請問老師，為什麼18歲的我們，要被《兵役法》視為役男，要服兵役保家衛國，也被《民法》、《刑法》視為成年人，要對自己的行為完全負責，卻不能投票選出自己理想的候選人？全世界民主國家，包括鄰近的日韓、馬來西亞等國，都以18歲作為投票權門檻，台灣的年輕人卻被憲法綁住沒辦法行使應有的權利。信中呼籲老師，投下相信年輕人的一票。