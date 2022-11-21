見男粉喊「大贏陳紫渝」！正妹鎮代慌認輸：拜託別拿我跟她比

▲2022九合一大選，多位正妹候選人成為話題。（圖／翻攝自張愉婕臉書、記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝顏值爆棚，獲「最美里長候選人」、「永和IU」等封號，有男網友則在Dcard提到另一位正妹候選人，「大贏陳紫渝了吧？」主角則是盼連任的鹿港鎮民代表張愉婕。結果貼文釣出本人急滅火，還不忘隔空偷告白，「我也喜歡紫渝，希望她可以順利當選！」

該位男網友看到有人紛紛推薦正妹候選人，要和「永和IU」陳紫渝一拼，也忍不住提名「鹿港張愉婕」，貼出多張照片，笑呼「我的心跟戶籍也要牽去鹿港了，張愉婕清新脫俗高學歷，這麽美怎麼能輸！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO直誇張愉婕清新脫俗。（圖／翻攝自Facebook／張愉婕）

貼文一出，眼看底下吵翻了，本人竟意外現身勸架，「哈囉大家好，我是本人，選舉快到了，我也喜歡紫渝，希望她可以順利當選！多在政治這塊看到更多年輕人有機會！」還拜託大家不要再拿她跟紫渝比了，「我自己都覺得，我跟她不是同一個層次的，啊就她大贏」，最後還偷偷送上愛心，「我也喜歡她❤」。

實際上，本站8月就曾報導「全台正妹候選人+1 鹿港「最美民代」旗袍美腿照曝光」，這次2022九合一大選中，因高顏值受到討論的候選人，除了陳紫渝，還有在台中參選市議員的林京玲等人外，鹿港鎮民代表張愉婕也頗受矚目。

▲▼鹿港鎮民代表張愉婕。（圖／取自Facebook／張愉婕）

無黨籍的張愉婕4年前年僅23歲，當時以3192票、得票率29.1%，當選鹿港鎮鎮民代表，今年再度投入選戰、尋求連任。身為古鎮鹿港的民代，她曾穿上旗袍宣傳古色古香的鹿港，在她的臉書上可以看到一組2年前的旗袍美照，背景正是當地著名地標之一的鹿港天后宮。