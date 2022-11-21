吃不到1小時「火鍋被收走」趕人！她氣炸客訴　店組長無視丟1句更怒

▲原PO和朋友去吃火鍋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

到外面用餐卻吃了一肚子氣！一名女網友表示，近日和朋友去吃火鍋，但吃不到1個小時，店員就跑來收桌趕人，她氣得到櫃檯客訴。未料店組長來處理卻無視她的怒氣，還說有限制用餐時間，讓她聽了更火大，抱怨「根本沒告知！」不少網友看到文章後也相當傻眼，表示「態度太惡劣了吧！」

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，她和朋友在周末到一間火鍋店用餐，在晚上5點31分結完帳，但6點25分左右就有店員跑來收鍋子，讓她相當傻眼，急忙回應「我還要欸」。更扯的是，過不到5分鐘，又有其他店員要來收盤子，最後她在6點50分氣得跑到櫃檯客訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

起初櫃檯店員回應，「店長休產假，短期不會回來」。隨後店組長出面處理，表示「公司的電腦都有紀錄用餐時間哦，每組客人用餐時間是1個半小時，你們用餐時間剩下8分鐘」，讓原PO聽到後更火大，因為結帳時根本沒有告知，而且店員早早就把他們的東西收光了。但面對她的抱怨，店組長卻選擇直接無視，讓她十分傻眼。

▲原PO附上發票時間。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不少網友看到後力挺原PO，表示「拒絕去消費，挺你，生意這樣做早晚收攤」、「先不要講什麼時間已經到了的問題，光是客人還在位置上就擅自要收鍋，我都覺得是一個非常不行的舉動，就算我時間到了，也可以直接要求我離桌再收鍋啊」、「直接收東西，這應該沒人受得了吧！一般會提醒所剩時間」、「這種服務態度就直接變拒絕往來戶」。