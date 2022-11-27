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一氧化碳中毒像溫水煮青蛙！天冷吃鍋要注意　通風換氣保平安

▲人體在不同一氧化碳含量下曝露的時間，發生的生理症狀。（圖／花蓮消防局提供，下同）

人體在不同一氧化碳含量下曝露的時間，發生的生理症狀。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

氣溫漸漸降低，來碗熱呼呼的麻油雞、燒酒雞或羊肉爐暖暖身體，有家人的陪伴及溫暖的熱湯下肚，實在是非常幸福的事情，也在這寒冷天氣裡注入一股暖流。

在享受美食的當下，自身及家人的安全也是相當重要的。根據統計，台灣每年都會有因為一氧化碳中毒而送醫的案件發生。花蓮縣消防局表示，一氧化碳濃度在0.04%以下時，短時間症狀與飲酒後的症狀非常類似，不外乎頭暈、噁心、嘔吐等，經常只會認為今天的酒量變差了，因此常常未被重視，待濃度提高超過0.08%以上時，才會開始引起民眾懷疑，酒過三巡後又與醉酒症狀雷同，往往又容易被疏忽，直至濃度到達0.16%以上引起民眾的劇烈頭痛後，才會意識到不尋常而進行開窗動作或者報警就醫。

▲人體在不同一氧化碳含量下曝露的時間，發生的生理症狀。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮消防局豐濱分隊在進行社區宣導，說明一氧化碳的嚴重性及容易疏忽的狀況。

豐濱分隊在進行社區宣導時與民眾討論關於通風不良使用明火所產生的一氧化碳的嚴重性及容易疏忽的狀況，如頭暈、頭痛、嘔吐等，在使用明火進行加熱或使用瓦斯熱水器時需格外當心環境的通風問題。天氣寒冷還是需要將緊閉的門窗打開通風，在屋內使用爐火享受美食及天倫的當下，更要當心自身與家人的狀況，以防止不必要的憾事發生。

▲人體在不同一氧化碳含量下曝露的時間，發生的生理症狀。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，享受美食、擁抱天倫是幸福的時刻，若在室內使用明火加熱及瓦斯熱水器等需注意通風的問題，屋內門窗需開啟通風或有與屋外空氣的換氣設備，對屋外新鮮空氣產生換氣過程，或改為電磁爐、電子鍋、電熱水器等不產生明火的電器設備進行加熱，如此才能在與家人享受天倫、美食時都得到最好及最安全的保障。

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