噪音害失眠...基隆男割頸放血殺鄰　「跳海逃亡」殺人罪起訴

▲基隆男砍死鄰居後跳海藏匿。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市中正區9月2日晚間兇嫌許男(66歲)因不滿鄰居黃男(68歲)噪音擾民，雙方在住家樓下偶遇發生爭執，許嫌憤而持刀砍死黃，許嫌甚至跳海藏匿，最終仍被尋獲，基隆地檢署趕在許嫌羈押將滿2個月前，依殺人罪嫌起訴。

回顧此案，許住在黃樓下，2人為多年的鄰居，但許不滿黃長年以來經常製造噪音，雙方因此結怨，多次發生衝突、口角。

今年9月2日晚間，許趁著黃下樓倒垃圾時，持利刃猛砍黃，頸部、胸部有大面積刀傷，頸動脈也被切斷，當場倒臥血泊中，經搶救後雖一度救回，最終仍傷重身亡。

▲許嫌在海中泡了一晚仍被警方逮捕。



許在行兇後立即駕車逃逸，警方以車追人，發現許駕車逃到碧砂漁港，被監視器拍下他跳入海中，岸邊也留下一雙拖鞋，警消立即發動搜索；許嫌在海水中泡了一夜後，在漁港悠活館遊艇浮動碼頭處被警方尋獲。

許警詢時表示，黃經常故意製造噪音，多次溝通未果，導致自己長期失眠，案發當天，許又看到黃抱著一顆大石頭上樓，心想他又要製造噪音，才會動念殺人。

警方訊後將許依殺人罪送辦，檢方複訊向法院聲押獲准，並趕在他羈押滿2個月前，將許男依殺人罪起訴。