台南南區「廟口開講」　林依婷懇求鄉親不要分票集中選票保新人

▲台南市南、安平區市議員候選人林依婷在廟口開講，誠懇拜託鄉親大家不要分票，請集中選票力保林依婷順利進入台南市議會。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

離九合一選舉僅剩最後1週，最懂市政的南、安平區市議員候選人林依婷，於19日晚上7時在南區灣裡信仰中心的「萬年殿」舉行廟口開講，名嘴王瑞德特地南下站台，現場湧進逾1000名街訪鄰居主動到場聽講，林依婷眼角泛著淚光向在場群眾拜託幫忙催票，獲得民眾的熱烈回應。

▲電視名嘴王瑞德（右）五度南下為林依婷催票及拉票，獲得在場民眾熱烈掌聲歡迎。

第9選區（南、安平區）市議員候選人林依婷，年僅27歲便擁有英國新堡大學媒體公關碩士的高學歷，畢業後返國即加入市長黃偉哲團隊，協助市政宣傳，擔任「市政三分鐘」主持人，後來更受市長黃偉哲提拔，擔任台南市政府副發言人，用謙卑的心走訪台南37區，從市政陌生人轉變為最懂市政的副發言人。

南、安平區市議員候選人林依婷表示，從初選走過了4百多個日子，從陌生巷弄走到熟悉，走過之處受到南區民眾的親切問候及鼓勵，若遇見民眾的拜託之事，她也認真的記下尋求解決途徑，非常感謝陪著一路走來的競選團隊，給予最大的鼓勵，她也許下承諾這場選舉要有如嘉年華會一樣，充滿歡笑及正面，不會去攻擊對手，對手的攻訐也不予回應，希望能創造選舉的新氣象。

林依婷說，距投票日僅剩6天，坊間謠言四起，說林依婷民調已進入安全當選名單了，可以配票給其他候選人，這是錯誤且十分危險的訊息，請鄉親們一定要集中選票，力挺林依婷，讓首次參選的青年軍林依婷能順利進入議會，繼續為民眾做事，她承諾當選後將在南區灣裡設立服務處，為民眾做更多的服務，再次拜託大家，不要分票，請集中選票力保她順利進入台南市議會。