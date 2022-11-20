世足爆腐敗爭議！馬克宏逆風挺卡達　喊1句「體育歸體育」被戰翻

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為世足賽地主國卡達緩頰，反而招致罵聲。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

2022年世界杯足球賽20日登場，自2010年卡達確定拿下主辦權後，先是被爆出競標過程中存在賄賂腐敗，也難以擺脫過去長達數十年的勞工、人權爭議。然而，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近站出來幫卡達緩頰稱「體育不該被政治化」，卻因與他過去行為不符，被外界批評是「偽善」。

根據美國政治新聞媒體「Politico」報導，在備受爭議的卡達世界盃開幕前幾天，馬克宏在泰國曼谷參加APEC的空檔，針對卡達的人權紀錄和在沙漠石油國家辦世足賽對氣候環境的影響回應記者提問。他表示，在公布舉辦國時這些問題就必須得到解決，而不是每次賽事將近，就提出這些問題，「把體育政治化是一個非常糟糕的想法。」

▲有評論人士認為，馬克宏為了法國企業的天然氣協議，不太可能公開批評卡達。（圖／路透）

馬克宏還強調了法國與卡達間的穩固關係是，「坦率、友好和具建設性的」。事實上，馬克宏2021年12月就曾表態不會加入英國、加拿大、美國和澳洲對北京冬奧的外交抵制行列，因為他認為這種抵制力道微弱，只是象徵性地走個形式。

長年生活在巴黎的英國作家莫蒂默（Gavin Mortimer）在《旁觀者》撰文稱，馬克宏不太可能公開批評卡達，因為據前國際足球總會（FIFA）主席說法，2010年決定卡達為舉辦國時，前法國總統薩科吉（Nicolas Sarkozy）發揮了關鍵催票作用，薩科吉本人則否認此事。

▲馬克宏先前常把體育運動當作政治宣傳手段，如今遇上卡達爭議，卻喊「體育不該政治化」。（圖／路透）

莫蒂默認為，馬克宏支持卡達也可能是因為「天然氣」。卡達9月才與法國石油公司TotalEnergies簽署價值15億美元的投資協議，讓這家能源巨頭獲得North Field South（NFS）天然氣計劃國際合作夥伴份額中9.3%的股權。而NFS計劃擁有全球已知的10%天然氣儲量，有助於法國能源轉型。

另外，馬克宏本人8月也曾利用打出「足球外交牌」，提議和關係陷入僵局的阿爾及利亞舉辦足球友誼賽，當時他說，因為「運動可促成和解」。如今，馬克宏面對移工受虐死亡、侵犯LGBTQ權利的卡達卻說出「政治歸政治、體育歸體育」的論調，讓他遭受部分法國國會議員撻伐。

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