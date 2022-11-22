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今「小雪」全台連下5天！越晚雨越多　「發紫」預測圖曝

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲歐洲模式模擬未來5天雨區分布圖，有些地區下到「發紫」。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

全台變天，一路有雨到周六！今天（22日）是24節氣的「小雪」，中央氣象局提醒，今日越晚降雨機率越高。氣象粉專也分享歐洲模式模擬未來5天雨區分布圖，預測有些地區下到「發紫」。

▼今天越晚水氣越多。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

氣象局表示，今天天氣逐漸開始轉變，水氣增多，東半部整天都有降雨機率，西半部雲量增多有短暫降雨，尤其中部以北及東北部雨勢較明顯，而且越晚降雨機率越高；溫度方面，東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天高溫普遍可以來到28至31度，感受悶熱，而各地低溫為20至22度，日夜溫差較大。

氣象局指出，周三鋒面通過及東北季風增強，周三至周五華南雲雨區東移及東北季風影響，水氣明顯增加，各地雲量增多、降雨機率提高，北台灣轉濕涼，其他地方高溫下降，周三、周四北部高溫為23、24度，其他地區為25至27度，周五之後氣溫逐日回升。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，降雨方面，周三至周五各地降雨機率提高，尤其中部以北及東北部地區雨勢較持續、明顯，並有較大雨勢發生的機率，而其他地區為多雲偶爾有短暫雨；周六水氣減少、降雨逐漸減緩，北部及東北部地區仍有短暫雨，而其他地區為短暫雨後多雲。

氣象局預報，周日東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；周日、下周一水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書發文，分享歐洲模式模擬未來5天雨區分布圖。文中提到，周三至周五（快的話今晚）受南方水氣及華南雲雨區影響，全台灣容易下雨，就連乾季少雨的中、南部也會有不小的雨勢喔！

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