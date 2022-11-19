嗄拉賀野溪溫泉傳意外！全家泡湯...1人遭落石砸傷　警消成功救出

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局今（19）日上午接獲通報指稱，一家四口到復興區嗄拉賀(新興)野溪溫泉泡湯，其中媽媽先下水泡湯卻慘遭50公分落石砸傷，造成頭部、胸口與牙齒等處受傷，家人忙向消防局求助；消防局第四大隊巴陵分隊派出12人趕往救援，以接力方式將受傷婦人花費近3小時送到平地，再由救護車送醫治療。

▲桃園消防局第四大隊巴陵分隊今（19）日上午趕赴復興區嗄拉賀(新興)野溪溫泉救援，為遭落石砸傷的婦人包紮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園消防局第四大隊巴陵分隊以擔架將受傷婦人接力方式護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，第四大隊巴陵分隊今天上午9時18分接獲報案指稱，有一家四口（二大二小）一早到復興區嗄拉賀（新興）野溪溫泉泡湯，其中年約40歲媽媽先下水泡湯時，突然被直徑約50公分落石砸傷，造成頭部撕裂傷、胸口處疼痛與牙齒斷裂，家人無法急救趕緊向消防局求援。

▲桃園消防局第四大隊巴陵分隊以擔架將受傷婦人護送下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

巴陵分隊獲悉後，出動包括各式救援車輛5輛，並由帶隊官曹金明組成12人搜救小組上山救援，從嗄拉賀登山口趕往現場救援，10時45分接觸受傷婦人，立即架設繩索擔架搬運，並於中午12時45分順利將受傷婦人安全送回登山口，再由救護車送醫治療，過程總計花費2小時43分，圓滿達成任務。



桃園市消防局第四大隊大隊長郭百倫表示：山區易發生落石情形，民眾至山區溪邊遊玩時，務必評估當日天氣，並留意自身安全，以確保旅遊登山順利平安。

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