「擺攤立委」陪蔣萬安拜票人氣旺　樂當麥克風手幫老同事拉票

▲費鴻泰陪蔣萬安到菜場拜票。（圖／立委費鴻泰提供）



實習記者李密／台北報導

九合一大選倒數一周，各陣營候選人紛紛把握僅剩時間，上街拜票、拉票與固票。長期在菜市場做選民服務的「擺攤立委」費鴻泰，19日陪同國民黨台北市長候選人蔣萬安，到選區的信義區福德市場向民眾拜票，現場人氣超旺，費鴻泰也親自拿著麥克風，全力幫蔣萬安拉票。

▲費鴻泰陪蔣萬安拜票。（圖／立委費鴻泰提供）



選前黃金周各候選人使出渾身解數，盼能吸引更多選民的青睞。19日上午蔣萬安到台北市信義區福德市場拜票，現場人氣很旺，買菜的民眾們熱情歡迎蔣萬安，附近在地里長們也前來菜場支持。



由於這是立院老同事、立委費鴻泰的選區，還長年在選區「擺攤」做選服，今天也特別陪同蔣萬安掃街。他表示，蔣萬安是大人、小孩都非常歡迎的好民代，大家都想跟蔣萬安合照。市場中也有很多攤商老闆們，致送好彩頭、當「蒜」給蔣萬安，表示堅定支持。費鴻泰更拿著麥克風，幫蔣萬安向鄉親朋友們拜託，懇請下周六將神聖一票投給蔣萬安。

費鴻泰說，越到選戰最後，展現團結越是重要，目前也已準備好宣傳車，並且有親自錄音，會持續在松山信義區大街小巷向大家懇託，提醒選民要記得去投票之外，也希望在最後關鍵時刻幫助蔣萬安，讓蔣萬安當選。

