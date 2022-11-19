旅行社掩護地下匯兌...3月匯台22億恐影響選情　警破洗錢水房

▲▼不法集團利用開設旅行社作掩護，短短3個月就匯入台灣超過22億元，台中警方破獲洗錢水房25人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方為了防止境外資金透過地下匯兌方式流入台灣，影響選舉，今年9月起陸續破獲洗錢水房8件、25人，不法集團透過開設旅行社或是貿易公司，合法掩護非法，將販毒、網路簽賭、詐欺等所得，在短短3個月已有22億匯回台灣，訊問後25人全依洗錢防制法送辦。

警方表示，洗錢業者主要以台灣與中國、越南、印尼及菲律賓間轉匯最多，常以旅行社、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾，作為詐騙集團異地移轉資金的洗錢方式，亦不排除是有心人士利用境外資金，企圖干擾下周選舉。

警方舉例，洗錢業者同時在台灣、東南亞國家各設旅行社或公司，不法集團把錢交給東南亞當地公司1百萬元，台灣公司依金額大小、長期或短期配合，抽佣3%至5%手續費，如果是在歐美、日本管制較嚴格國家，抽佣更高，扣掉手續費後，交給在台同夥，所以破獲的8間水房，每間都有數千萬元現金，一旦涉嫌洗錢，可處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。

另外，不少在台移工為了節省薪資匯回母國的匯率，利用地下匯兌，省下差價，而不法集團看上這塊大餅，利用開設旅行社及貿易公司業務，合法掩護非法，其犯罪手法是由旅行社架設公司網頁，以及設立手機app，有需求者上網申請會員，透過第三方支付公司，到超商繳費，取得序號，繳費完成後，集團再透過旗下貿易公司，匯到越南、印尼或菲律賓，規避銀行法，警方已查獲地下匯兌7件、12人，匯出金額824萬4064元。

違反銀行法的12人，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1千萬元以上、2億元以下罰金，犯罪所得達1億元以上者，更可處7年以上有期徒刑，得併科2千5百萬元以上、5億元以下罰金。