微型電動二輪車11／30起滿14歲才能騎　「一騎來找查」揪錯爽領禮券

▲公路總局推出「一騎來找查」網路遊戲，揪出4個不同處就有機會獲獎。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

現行有45萬輛微型電動二輪車，11月30日起新車需掛牌和投保強制險，舊車有2年緩衝期，新制也限制滿14歲以上才能騎乘，為提升民眾安全觀念，公路總局推出「一騎來找查」網路遊戲，民眾只要找出網頁圖片4個不同處，就有機會抽中行動隨行果汁機以及超商、必勝客禮券。

公路總局表示，民眾騎乘微型電動二輪車不得載人，且需佩戴安全帽，最大行駛速率為25km/h以下，亦不得擅自變更電子控制裝置與規格。另從今（111）年11月30日起，為完善微型電動二輪車管理機制，將有新規定實施，包括應投保強制險、車輛需登記領用懸掛號牌、限制騎乘年齡為14歲以上等。

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由於微型電動車今年1月到8月肇事件數高達5800多件，比去年同期4900多件增加了近2成，為強化民眾瞭解如何安全騎乘微型電動二輪車，公路總局舉辦「一騎來找查」網路遊戲抽獎活動，宣導微型電動二輪車之騎乘安全知識，讓參加者在遊戲過程中更加熟悉規定內容，提升安全觀念。

公路總局表示，活動期間為11月18日至11月27日止，只要在網頁圖片中點選出4個不同地方，全部答對者即可參加抽獎，共有40個中獎名額，獎項包括行動隨行果汁機3名、必勝客現金禮券300元15名、統一超商200元商品卡22名，活動預計於11月30日透過電腦隨機抽選幸運得主，得獎名單將公布於公路總局fb粉絲專頁。

公路總局提醒，依《道路交通管理處罰條例》第71條之2規定，該條例中華民國111年4月19日修正施行前，已經檢測及型式審驗合格，並黏貼審驗合格標章之微型電動二輪車，應於該條例111年4月19日修正施行後二年內依規定登記、領用、懸掛牌照，請車輛所有人儘速至監理所站辦理，避免受罰。