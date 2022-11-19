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烏克蘭正妹解答「如何約她泡溫泉」：找個又冷又下雨的天氣就可以

記者林彥臣／綜合報導

現在又進入了適合泡溫泉的季節，在台灣約異性泡溫泉，往往也充滿了許多令人遐想的空間，一位來自烏克蘭的舞者妲夏（Dasha）親自解答要如何約她一起泡溫泉，只要找個天氣很冷又下雨的時間就可以。

▲▼烏克蘭舞者妲夏（Dasha）體驗台灣的溫泉。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲烏克蘭舞者妲夏（Dasha）體驗台灣的溫泉。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

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妲夏接受YouTube頻道《不要鬧工作室》邀請，體驗台灣的溫泉，不過在體驗之前，她先吃醋表示，頻道主持人強尼之前約過另一個烏克蘭女孩譚雅（Tanya）泡過溫泉，她不確定要不要跟他泡溫泉。

▲▼烏克蘭舞者妲夏（Dasha）體驗台灣的溫泉。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲男生如何約她泡溫泉，妲夏回答，找個又冷又下雨的天氣就可以。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

強尼問妲夏，「男生要怎麼約你泡溫泉？」妲夏回答，「很簡單，挑一個又冷又下雨的天氣就可以，或者找個需要拍片的理由當作藉口」。

妲夏接著體驗了「上天堂」的感受，也就是泡進冷水池中，當場說不出話來。妲夏最後問了強尼，「湯屋不是有床嗎？我想睡覺」。

妲夏介紹自己來台的經歷，曾經在基輔碰到一個中國跳舞搭檔，一起跳了兩年，決定跟對方去中國繼續跳舞生涯，「但那趟際遇實在太痛苦，所以不想談那段過往」；她很快在臉書上找到一位台灣男舞者，經過幾個月的申請等待終於來台，非常感謝搭檔和台灣，「他讓我有安全感，他很棒、是個好人，也是個好朋友。」
 

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