美國媽媽開出女婿條件：要生「27個孫子」　但我只有1個女兒

記者林彥臣／綜合報導

居住在高雄的美國女孩科特妮（Courtney）因為發生了嚴重的車禍，造成摔斷左腿和左肩骨折，媽媽得知後心急如焚地從佛羅里達趕來台灣照顧她，在臨走之前，媽媽被問到對未來的女婿有什麼條件時，竟然表示要生「27個孫子」。

▲美國媽媽開出女婿條件，要生「27個孫子」，但她只有1個女兒。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



[廣告]請繼續往下閱讀...

科特妮的媽媽接受YouTube頻道《不要鬧工作室》的訪問時，被問到未來女婿有什麼條件時，她回答，「我希望我女兒的另一半，會是個善良並真心愛她的男人，希望他能在她最需要時，無條件支持她」。

媽媽接著說，「對方要願意有個大家庭，我一直想要27個孫子，但是我只有一個女兒，所以男生要加油」。

隨後媽媽品嘗了一系列台灣美食後表示，「如果有個台灣男生可以做這些菜，那他就是我女婿了」。

▲媽媽在台灣待了6周，相信在台灣有很多很好的朋友，可以照顧好她的女兒。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

媽媽最後說，「我來台灣已經6周了，讓我印象最深刻的還是台灣人，還有美食和音樂，下周就要先回美國了，但在走之前，我相信我女兒有很好的朋友照顧她，這樣我就可以先安心回家了」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完