中華電信iPhone14百萬好禮抽獎倒數！入手iPhone 14／14 Plus限時加碼Hami Point

▲寵愛果粉，中華電信推出iPhone新機限時加碼優惠！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

為感謝果粉支持，中華電信舉辦「iPhone 14全系列新機百萬好禮寵果粉」抽獎活動，第四階段幸運中獎客戶已於網站公告，有12位幸運客戶獲得最夯iPhone新機、手錶或Hami Point 13,990點等大獎，果迷們把握最後一階段抽獎機會，11月底前購買iPhone新機，並申辦精采5G月繳1,399元以上方案，即有機會再帶回iPhone最夯新機等豪禮，立即申辦趁現在！

寵愛果粉，中華電信推出iPhone新機限時加碼優惠！11月底前申辦精采5G月繳1,399元(36個月)，入手最夯5G iPhone 14/14 Plus享Hami Point最高2,500點(1點等於1元)，搭配指定舊機回收換新再折2,000元優惠註1、VIP購機優惠最高再折5,000元等，全新6.7吋大螢幕iPhone 14 Plus (256GB)專案價3,700元輕鬆入手；果粉最愛的iPhone 14 (256GB)即可0元帶回家。申辦上述資費，再送Apple購物金2,000元，一次滿足果粉帶走新機、新錶的需求。即刻入手全新iPhone新機。更多iPhone購機資費，詳參：iphone-eshop.cdn.hinet.net/index.html

備註：

1. 「舊機換新機方案針對新申租、攜碼或符合續約購機條件之客戶，至中華電信指定門市辦理估價回收，以IPHONE 11 128GB舊機回收價格為例，最高可享現折7,100元，適用價格至111年11月28日止。詳細優惠內容及手機估價標準，請洽網址: https://www.senao.com.tw/event/recyprice/；本公司將依市場行情適時調整回收價格，舊機可折抵金額以門市現場實際判定及報價為準。

2. 「iPhone 14全系列新機百萬好禮寵果粉」活動分五階段抽獎；每門號限中獎一次，不得重複領取。第四階段得獎名單：https://www.emome.net/9/1018。詳細活動辦法請詳參https://www.emome.net/7/925

3. 申辦精采5G月繳1399元以上，贈Apple購物金2,000元，可折抵Apple空機產品如：iPad、Apple Watch、HomePod mini、Airpods等。購物金須於112/2/28前使用完畢。詳細優惠請見iPhone專區APPLE購物金。

4. 上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準，中華電信保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利。

