黃金博物館攜手中華電信5G專網　感受虛實結合奇幻體驗

▲黃金博物館與中華電信5G企業專網合作，規劃了VR虛擬沉浸式體驗與10公尺長的互動投影牆，可以感受淘金樂趣。結合科技應用「透視礦山」，讓民眾親自來一趟穿越時空的坑道之旅。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

新北市文化局局長龔雅雯，與貴賓一同點亮大地館礦石造型藝術燈，象徵博物館發展結合科技應用邁向新階段。適逢新北市黃金博物館18周年館慶，這次大地館規劃了以「透視礦山」為主題，結合中華電信5G專網，將本山四坑開挖富金礦事件轉化為坑道體驗。

▲▼中華電信企客分公司行動產品處處長賴佳寧（上圖）；黃金博物館館長謝文祥（下圖）。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

中華電信企客分公司行動產品處處長賴佳寧提到，「5G最重要特性就是高速率、大頻寬，它可以傳送比以往更多。像以前可能只有2D、3D的影像，現在可以傳送到4K、8K的影像，所以它的解析度會很棒。像我們在黃金博物館裡看到的礦坑礦石，其實它就是非常高解析度的，同時5G的特別之處還有一點很重要，就是『低延遲』。而專網很重要的特色，就是它是具備高資安的，因為它是在特定場域裡屬於你的專門網路，專屬網路可以讓資料擁有完整的安全性。」

黃金博物館館長謝文祥則說，「中華電信團隊很厲害來到這邊建置5G，它擁有低延遲、高效速的頻寬。我們這次主題是『透視礦山』，這主題符合我們原先黃金採礦一坑到九坑這樣的意象去設計，為了要讓前來的民眾有最好的體驗，透過這次和中華電信5G企業專網合作，對我們來說是很大的收穫。而這次展出是回到50年代，在我們四坑採礦是很豐富的，會獲得很多黃金這樣的意象，因此規劃了這次的展出透過虛擬實境，讓大家覺得很像來到了時光隧道。」

▲適逢黃金博物館18周年館慶，新北市文化局長龔雅雯與貴賓們一同點亮大地館礦石藝術燈。

戴上VR頭盔，手拿操作裝置，一步步了解坑道歷史，同時還可以實際參與互動，透過360度觀看與觸摸礦石，深度感受奇幻魅力。民眾說，「就像真實感受到礦工過去的生活景象，這是非常特別的體驗。加上過程流暢度都很棒，畫面也非常華麗，會讓我們在玩的時候更加深入其境。」

▲黃金博物館與中華電信5G企業專網合作，讓民眾在進行虛擬沉浸式體驗時能擁有更佳品質，享受高解析度影像與低延遲效果。

不僅有VR可以體驗，館內還有「流金拾光」的沉浸式互動投影，只要拿出手機掃描牆上第一個QRcode，連上5G企業專網，依循操作就能進入互動頁面，透過手機遙控來淘取光點，體驗淘金趣味。穿越時間與空間限制，親自體驗探礦，有興趣的民眾不妨來到黃金博物館，感受奇幻生動的坑道之旅。