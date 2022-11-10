加入北捷「5G順穩快戰隊車廂」挺球后戴資穎　再抽iPhone14及限量簽名衣

▲中華電信首度將北捷板南線車廂變身成「5G順穩快戰隊車廂」，讓代言人羽球球后小戴陪你搭北捷！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

全台球迷球正零時差為世界羽球巡迴賽奮戰的球后戴資穎加油，同時，看到她代言中華電信5G，並找來與戴資穎感情深厚的阿嬤拍攝全新形象影片更是感動萬分。影片中可見到小戴91歲的阿嬤細心的在幫小戴準備球拍，小戴說：「關鍵時刻握著阿嬤幫我準備的球拍，讓我更有把握贏球」，傳遞著家人的支持是小戴長年征戰各地賽事的定心丸，長期使用中華電信的小戴也說「家人的愛是多年的依賴，就像我多年以來依賴中華電信」，中華電信以全台超順、超穩、超快的行動網路好口碑獲千萬客戶的信賴，力挺球后征戰世界、成為小戴與親友們即時聯繫、分享生活點滴的堅強後盾。

▲北捷數位列車6節車廂中，其中3節車廂打造成「順、穩、快」3大戰隊沈浸式體驗車廂。

▲「順、穩、快」3大戰隊沈浸式體驗車廂。

▲「順、穩、快」3大戰隊沈浸式體驗車廂。

召集全台球迷一起為台灣一姊戴資穎加油，中華電信首度將北捷板南線車廂變身成「5G順穩快戰隊車廂」，讓代言人羽球球后小戴陪你搭北捷！「5G順穩快戰隊車廂」11/7~11/27限時行駛板南線，數位列車6節車廂中將其中3節車廂打造成「順、穩、快」3大戰隊沈浸式體驗車廂，搭上這班列車的乘客化身成戰隊玩家，掃描車廂中「順穩快小戴大挑戰」的QRcode，點擊中華電信LINE官方帳號圖文選單「順穩快小戴大挑戰」圖示進入遊戲，選擇車廂戰隊，回答關於小戴的趣味小知識，回答完問題，還可以查看戰況排行榜，讓各戰隊玩家號召戰友一同衝刺積分，得分最高的車廂即有機會抽iPhone 14等好禮。

▲掃描車廂中「順穩快小戴大挑戰」的QRcode進入遊戲。

▲選擇車廂戰隊即刻挑戰。

▲回答關於小戴的趣味小知識，即可查看戰況排行榜和更多抽獎活動。

有趣的多人團戰在活動期間天天戰績累積不停，玩家可以透過台北捷運GO app追蹤到站資訊，隨時追蹤「5G順穩快戰隊車廂」在哪裡，持續為支持的戰隊累積積分，活動期間搭乘5G主題車廂，拍下車廂照或與小戴合影，到FB中華電信行動學園粉絲團及IG官方帳號（@cht_Official）完成活動，還有機會抽球后小戴簽名衣！

▲搭乘5G主題車廂，拍下車廂照或與小戴合影，有機會抽球后小戴簽名衣！

中華電信5G上網速度快，在人多的地方也不卡卡，更榮獲Speedtest®最新公布台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」，並再度蟬聯Speedtest® 2022上半年台灣「5G網速第一名」、「行動網速第一名」共3項大獎，行動網路品質備受肯定！中華電信將持續以「永遠走在最前面」的企業核心價值，以多元超值的資費方案與精采5G應用娛樂服務，搭配NO.1的行動網路品質，成為消費者最安心、最信賴的領導品牌！

▲中華電信榮獲Speedtest®最新公布台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」等大獎。

你也想感受5G在手的順暢感，別錯過中華電信推出的精采5G方案，獨享「雙11有購狂瘋搶Hami Point購物金」優惠，購機、搭配方案各別都有Hami Point購物金回饋，入手iPhone 14／14 Plus最高享Hami Point 2,500點；搭配SAMSUNG、SONY、OPPO等Android品牌指定機型，最高折價2000元。搭配指定方案再加碼送Hami Point，11/13前搶先申辦精采5G四季饗宴方案指定資費，最高加碼送1,111點，加上原方案贈點，最高回饋18,111點；Hami Point 1點等於1元，可於Hami Go「雙11破盤專區」換購眾多破盤優惠商品或旅遊好物。

• 加入LINE官方帳號挑戰抽iPhone14 ►https://liff.line.me/1551833949-YOygKmqk?t_id=2981

• 精采5G方案立即享 ►https://chts.tw/JDdqSQ

• 雙11瘋搶購物金 ►https://chts.tw/JawamS

註：

1. 「連續五年台灣行動網速冠軍」(Fastest 5 Years in a Row Award in Taiwan)：根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®對2018年Q1-Q2至 2022年Q1-Q2年 的數據分析。Ookla®商標經許可使用並經許可轉載。