未來一周天氣三變化！「這3天雨彈襲全台」　選舉日天氣曝

▲氣象局預報員謝佩芸。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣三階段變化，今明兩天各地天氣穩定溫暖，東北部有局部短暫雨；周日後大台北、東北部、東半部降雨增加，西半部依舊好天氣；下周二到周四受南方水氣影響，全台都有降雨機會。此外選舉日(11/26)天氣預測也出爐，各地天氣不穩定，仍有局部短暫雨。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，今天(11/18)台灣附近沒有明顯天氣系統，今明(11/18~11/19)兩天天氣穩定，且明天周六更加穩定，各地晴到多雲，僅迎風面北海岸、宜花有短暫雨，宜蘭局部地區有較大雨勢，另今明兩天夜間、清晨中南部要留意局部霧。

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周日及下周一(11/20~11/21)東北風增強，將帶來水氣，謝佩芸表示，周日與今明兩天相比，降雨略多，東北部、東半部和大台北地區降雨增多，東北部雨勢變得更明顯，西半部依然是穩定天氣，僅周日西半部清晨要留意霧。

▲未來一周天氣三階段變化。（圖／氣象局）

不過下周二過後天氣將出現大幅轉變，謝佩芸分析，下周二(11/22)之後南方水氣移到台灣上空，下周二到下周四(11/22~11/24)各地雲量變多，甚至有下雨機會，下周二到周四留意要天氣跟這幾天不太一樣，水氣增多，天氣將有所轉變。

由於下周六(11/26)為選舉日，氣象局天氣預測也出爐，氣象局預報員黃恩鴻表示，下周五(11/25)到周日(11/27)仍受東北季風及南方雲系北移影響，各地天氣不穩定，有局部短暫雨，其中下周六選舉日(11/26)北東有局部短暫雨、中南部也有零星雨，但因後期預報不確性大，仍須進一步觀察。

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