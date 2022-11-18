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大陸 大陸焦點 特派現場

16歲女學生遭逼「下跪自打巴掌」！3女同學視訊炫耀：妳打大聲一點

▲▼霸凌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生遭到同學霸凌，導致精神失常。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

河南省鶴壁市被踢爆發生霸凌事件，一名16歲的女學生長期遭到班上3名同學霸凌，不但遭到「脫衣踹胸」的恐怖手段對待，還會被逼著跪地自打巴掌，長期下來導致精神失常，受害者家屬、校方也消極面對，讓女學生家長十分崩潰，上網公開事件，引起網路討論，全案才受到關注。

綜合陸媒報導，女學生的父親在網路上指控，她的女兒遭到3名女同學長期霸凌，不但被逼著跪地自打巴掌，還會遭到脫衣踹胸，另他更無法接受的是，3名女同學還會拿出吃過泡麵的筷子，逼女兒拿來捅自己，恐怖的行為令人無法想像。

女學生的父親表示，3名女同學在施暴的過程中，還會透過視訊分享給朋友，藉此維持「校內大姐頭」的形象，甚至要求打巴掌的聲音要讓視訊的友人聽到，讓他難以理解，究竟是有什麼樣的深仇大恨，才會下這種毒手。

女學生的父親悲痛直指，女兒長期遭受霸凌，已經精神失常，妻子得知女兒的遭遇，一度暈厥過去，且精神狀況也變得不穩定，甚至還跑到校門口下跪、磕頭，一家人受到嚴重打擊。

▼女學生遭霸凌精神失常，母親也崩潰了，跑去校門口下跪、磕頭。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

▲▼學校,校園。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

不過，女學生的父親向班導師轉告這件事，對方卻沒做出任何措施，考慮了一週後決定報警，校方則以「不知情」為由不斷搪塞，還沒做出任何處罰，女兒已經精神失常了，3名霸凌者還繼續在教室內上課。

女學生的父親指控，如今妻女都精神異常，施暴者家屬卻避不見面，校方也不積極解決問題，作為一名父親，沒辦法在女兒受到傷害時第一時間保護、身為一名丈夫，妻子感到痛心疾首，他卻無能為力，不曉得還能透過什麼方式保護家人，希望各位網友能給出建議，同時希望事件引起關注，讓施暴者受到應有的懲罰。

事後，校方則表示，的確有這件事情發生，目前已經報警處理，校方、公安都正在處理當中。鶴壁市公安局則說，因為雙方都是未成年，詳細處理過程不能透露。

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