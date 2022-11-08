小四男童鬼抓人被打　反打回去竟遭「同學爸媽提告」要求轉班

▲小四男童被打「秒回頭反擊」，竟遭同學家長提告傷害。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一位女網友在臉書表示，她就讀小學的兒子日前在學校玩耍時，背後被人打了一下，兒子就回頭打回去，不料當晚她就接到警局電話，說兒子被同學家長提告傷害，之後學校約談雙方，對方家長還要求她的兒子轉班，讓她相當猶豫「我的孩子真的需要轉學轉班嗎？」

原PO在臉書爆料公社表示，她的兒子目前就讀小學四年級，那個年齡的男生難免頑皮好動，近日兒子在學校下課玩遊戲時，因為背後被同學打了一下，兒子很直接回頭就打了回去，不料當晚她就接到派出所電話，說兒子被同學家長提告傷害，她與兒子必須到案說明。

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後來學校約談雙方，兒子同學的家長指控，「你家孩子常常打我家兒子，忍無可忍下所以提告」，甚至要求她的兒子必須轉班，讓她聽了非常傻眼，「第一次，對方孩子硬搶我家孩子的餅乾直接跑了，所以同學們追逐，第二次，因為同學玩鬼抓人，對方孩子硬要玩，結果說我家孩子帶小朋友打人，好冤」。

她認為，對方孩子其實有搶其他人東西、打人等壞習慣，學校老師雖然會用罰站懲罰，但卻一直沒有告知對方家長，讓對方家長完全不知道孩子的在校情況，「我不準備和解了，直接上少年法庭」、「我真的好無言，這件事也造成我陰影，我的孩子真的需要轉學轉班嗎」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「老師是關鍵，老師沒有當潤滑油，其實轉班不轉班作用不大」、「贊成上少年法庭，給兩個小孩在法院上震撼課」、「不需要，轉學轉班對孩子不公平，孩子會給自己貼標籤，會認為是自己壞才被轉學，對孩子以後的人格發展影響太大」。

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