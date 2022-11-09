荒唐師把小二生當「奴隸」　校長向家長致歉：沒保護孩子權益

▲台中一名國小老師上課稱小學生「奴隸」，還強逼剪髮，被家長集體投訴。（圖／記者游瓊華攝）



記者許權毅／台中報導

台中某國小陳姓導師，遭投訴對學生公開稱「奴隸」，還將自行將學生帶去剪髮，甚至把孩子分類，表現不好就會坐「離島區」，被家長集體投訴，更被發現是慣犯。對此，該校林校長回應表示，目前依照法定程序進行中，過往都會入班、巡堂觀察，認為陳師狀況都還好，但昨日也向家屬說感到抱歉，沒有保護好孩子的權益。

人本基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑表示，陳師在2008年任教某國小時，就曾遭台中縣社會處依違反《兒童及少年福利法》開罰6萬元，在當年更是教師管教學生觸法被罰首例，但過去14年來都仍在原校，沒有轉校過。

▲▼家長在群組詢問陳師「奴隸說」一事。（圖／記者游瓊華攝）



家長們集體投訴，陳師稱小學生們為童工，表現好者會獲得薪水（餅乾），沒有獲得薪水者就稱為「奴隸」，陳師還會將「奴隸們」叫上台拍照傳給家長。甚至會未經家長同意帶孩子去剪髮，錄影嘲諷「理光頭好了」，在班上還有「小組長」，授權孩子辱罵表現不佳的組員，造成孩們對立等行為。

該校林校長回應表示，學校如果有接到檢舉、媒體報導有疑似案件，就會召開校事會議跟霸凌防治小組會議，會進行決議，再交給地方代表、法律專家組成的第三方教輔會，目前仍在進行當中。

林校長說，過往都有入班、巡堂觀察，但教學狀況的不可能每節課都去看，也很難聽到陳師跟孩子的完整對話，沒辦法完全掌控，強調觀看陳師教學狀況，整體是還好ok的，但家長可能認為沒有得到滿意的處置跟回應。

面對人本查出陳師過往就有類似紀錄，林校長說自己剛到這所學校，並沒有辦法對過去的事回應，但來到學校都會去看陳師狀況，算是還好。林校長說，昨日有向家長致歉，說沒有維護保護好孩子的權益，很遺憾，目前就依照政府程序進行中。