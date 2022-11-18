偷情慘遭尪毒打！人妻「夥同2情夫」幹掉他　1封信揭13年暗黑內幕

▲女子被抓姦在床，竟心狠手辣找來2情夫將丈夫殺了。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一封舉報信，讓隱匿了13年的命案終於偵破。大陸四川省警方日前收到一封舉報信，經過調查，揭發了妻子夥同2情夫殺掉丈夫的命案。警方表示，目前3人已被移送起訴。

根據陸媒《紅星新聞》報導，四川省蒼溪縣警方於今年4月突然收到一封舉報信，稱王姓女子與葉姓男子有不正當男女關係，結果被張姓丈夫發現後，2人居然一起把張男殺了，並將屍體扔到名為黑石洞的地方，接著王女再對外宣稱，丈夫外出工作，聯繫不上。

為了查明實情，警方實地尋找線索，進而從鄰居口中得知，王女當年同時與葉男、侯男有不正當男女關係，葉男、侯男還曾因爭風吃醋暴打對方；當地人推測，葉男、侯男很可能知道張男的下落。之後警方到侯男家中聊聊，結果一問到關於與王女的關係，侯男開始眼神閃躲、神情慌亂，這讓他們更加篤定3人關係不單純。

經過一系列查訪，警方請葉男到案配合調查。葉男到案後坦承，當年與王女確實有不正當的男女關係。過程中他不停流汗、雙手顫抖，接著突然吼叫「張男的死，你們去問王女他們，問我幹什麼」。警方當下立刻將王女、侯男全請回到案說明，讓3人對質。

3人最終坦承犯案，王女表示，張男入贅到她們家後，大部分時間都外出工作，因此便請來侯男幫忙家裡的農活，以及葉男幫忙家裡煮飯，長期接觸下，與侯男、葉男發展出不倫關係；2009年，她因與丈夫發生口角，因此跑到葉男家中取暖，沒想到被丈夫抓姦在床，回家後又慘遭毒打，搞得人盡皆知，才會萌生殺意。

王女透露，自己逼侯男、葉男一起把丈夫殺了，事發當天，他們先將丈夫勒死，隨後再將屍體裝袋綑綁，抬至古墳灣藏屍洞埋屍滅跡。最終警方找到張男的骸骨，全案宣告偵破，目前王女、葉男、侯男等3人已被移送起訴。

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