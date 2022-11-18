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社會 社會焦點 保障人權

小奶貓突躲進底盤　拖到保養廠救出...女車主：我決定養牠了！

記者林悅／台南報導

台南市南區17日清晨天氣寒冷，一女子駕車欲返家途中，突有一小奶貓從安全島上竄出，並趁車輛停等紅燈時，闖進該女子所駕之汽車底盤輪軸上方欲行取暖，女子怕車輪一動會傷及無辜幼貓，趕緊撥打110向警方求救，市警六分局鹽埕所員警將車拖至修理場請師傅協助，將小奶貓安全救出。

▲小奶貓趁車輛停等紅燈時，闖進女子所駕之汽車底盤輪軸上方欲行取暖，女子怕車輪一動會傷及無辜幼貓，向警方求救，在警方協助下將小奶貓安全救出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

女車主自覺與小貓很有緣分，不忍牠流落街頭，當場決定收養牠當毛小孩，警民愛護小生命成為佳話。

17日早上9時許，市警六分局獲報，一輛汽車停在南區中華西路快車道，阻礙來往車輛。鹽埕所副所長林石莫、警員王寅兒獲報前往，到場發現一名女子駕車行經中華西路一段安宮二號橋停等紅燈時，分隔島上有一隻小奶貓疑似躲進汽車底盤內，女子從車底看到貓的小尾巴，牠正躲在車輪輪軸旁不肯下來，女車主怕移動車子會傷到小貓，但是車子停在快車道上也不是辦法，只好報警請求協助。

▲小奶貓趁車輛停等紅燈時，闖進女子所駕之汽車底盤輪軸上方欲行取暖，女子怕車輪一動會傷及無辜幼貓，向警方求救，在警方協助下將小奶貓安全救出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方趕緊在後方做交通疏導，也試圖將小貓救出，但因小貓躲得太深無法營救，女車主請警方通知拖吊車將車輛拖至維修廠，請修車師傅打開車底保護殼，小心翼翼將驚嚇害怕的小貓抓出來。「拜託！別弄痛牠，我決定養牠了！」女車主請技師務必溫柔，別弄痛貓咪，為了不讓小奶貓在寒冷街頭流浪，決心成為小奶貓的新飼主。

▲小奶貓趁車輛停等紅燈時，闖進女子所駕之汽車底盤輪軸上方欲行取暖，女子怕車輪一動會傷及無辜幼貓，向警方求救，在警方協助下將小奶貓安全救出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局表示，警察執勤常遇到民眾各類請求協助案件，此次巡邏員警可快速到場疏導交通，一方面變通協助通報拖吊至保養廠，最後營救出小貓，讓女駕駛當場領養，促成美事一樁，行為值得表率，同時提醒大家應尊重生命，認養代替購買，好好愛護所領養之小生命。

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