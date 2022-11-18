　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

開刀病患增血庫架子快空了！　紫南宮感恩節辧捐血...送紀念錢母

▲下周赴竹山紫南宮參加捐血活動的民眾，即可獲贈虎年紀念錢母。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲下周赴竹山紫南宮參加捐血活動的民眾，即可獲贈虎年紀念錢母。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情近期有趨緩之勢，台中捐血中心指出，因疫情延遲動刀治療時機的病患不能再等待，導致開刀病患增加、血液用量增加而呈現供不應求，加上因9合1地方選舉選情緊張，社團協助舉辦的捐血活動機會也減少；竹山紫南宮特地在11月24日（美加感恩節）當周再度舉辦連續5天捐血活動，同樣提供虎年錢母好禮，希望能催出最多救命熱血。

台中捐血中心表示，台灣人口血型以O型佔比最高，約有43%，A、B型則各佔約25%，AB型只有6%左右，目前O型血最缺，只剩下3天庫存，A型也只剩3.7天，B型剩4.7天，AB型較為穩定；在下半年因醫院用血大增之際，造成血庫存量吃緊。

▲竹山紫南宮將在感恩節當周連續5天舉辦捐血活動。（圖／台中捐血中心提供）

▲▼台中捐血中心統計O、A、B型血庫存將盡，竹山紫南宮熱情協助催血。（圖／台中捐血中心提供）

▲竹山紫南宮將在感恩節當周連續5天舉辦捐血活動。（圖／台中捐血中心提供）

所幸竹山紫南宮再度伸出援手，在「感恩節」當週舉辦連續5天的捐血活動，協助募集以提高庫存量，希望讓血庫不虞匱乏；廟方表示，活動期間每天早上9時30分至下午3時，民眾只要捐血250cc即可獲贈虎年金錢母、500cc贈虎年套幣組，每天將安排2輛捐血車、加快服務速度，下午3時結束資料登錄作業，不便之處尚請配合。

本次捐血活動訂於11月21（一）至25日（五），台中捐血中心提醒，近期若有確診新冠肺炎，痊癒後14天就可捐血，歡迎健康的民眾前來捐血。

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／明年健保費率凍漲！　健保會審議完成「維持5.17%」
快訊／南韓出動4架F-35A！　投射GBU-12炸彈
訓練時突然插入　教練水下性侵10名少女「家長就在池邊看」
平價版無印良品進駐台灣！　首間店開在這縣市
特攻嗆不讓他首秀超過20分　魔獸回應超霸氣
單親媽被虐死丟山區　生前遺言「幫我跟兒子說對不起、我很愛他」
廣州正妹「沒帶口罩」被逼下跪示眾！多男撲倒捆綁　衣服都扯破
快訊／台南再公布跨年大咖　超高人氣韓團要來了
她醉倒被運將撿屍　醒來全身赤裸嘴裡還有檳榔味

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黑面琵鷺現身！　台電台南鹽田光電發5億度電兼顧生態保育

屏東榮民總醫院18日開幕　將成屏東地區醫療領航者

立委力爭450萬經費　推廣太麻里咖啡+茶葉產業

台南耶誕跨年卡司第三波公開！　炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐　千件作品展現慢台東日常之美

開刀病患增血庫架子快空了！　紫南宮感恩節辧捐血...送紀念錢母

強化安檢量能　南消六大隊辦安全講習

重視古蹟復舊及新建設並進　黃偉哲打造台南成新舊兼容城市

2022台東好米收冬祭最終場　11／19金曲歌王羅文裕領軍

男騎車購物迷路　街頭空繞3小時...警查車牌助返家

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

三花貓主動示好磨蹭狗狗　下秒突變臉揍2拳牠傻眼！

黑面琵鷺現身！　台電台南鹽田光電發5億度電兼顧生態保育

屏東榮民總醫院18日開幕　將成屏東地區醫療領航者

立委力爭450萬經費　推廣太麻里咖啡+茶葉產業

台南耶誕跨年卡司第三波公開！　炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐　千件作品展現慢台東日常之美

開刀病患增血庫架子快空了！　紫南宮感恩節辧捐血...送紀念錢母

強化安檢量能　南消六大隊辦安全講習

重視古蹟復舊及新建設並進　黃偉哲打造台南成新舊兼容城市

2022台東好米收冬祭最終場　11／19金曲歌王羅文裕領軍

男騎車購物迷路　街頭空繞3小時...警查車牌助返家

台灣中油公廁清潔總動員　歡迎民眾「來中油 好方便」

感情糾葛！新竹19歲女遭亂棒虐殺棄屍　陸軍六軍團證實女上兵涉案

明年健保費率凍漲！　健保會審議完成「維持5.17%」

ROG Phone 6推《暗黑破壞神》聯名版　手機座竟是赫拉迪姆方塊

竹聯小弟自立門戶當詐欺收簿大哥　30天騙118本帳戶一毛沒付

不只陸戰還要打空戰！　蔣萬安推「比6合影」線上造勢活動

永和「團結之夜」支持者塞爆　他正能量喊話：無政黨奧援卻不孤單

廟產25年前遭盜5千萬扯選舉　民雄鄉長候選人提告自清

腳是人類第二顆心臟！搭配精油泡腳助眠又舒壓　檀香木、薰衣草都是首選

黑面琵鷺現身！　台電台南鹽田光電發5億度電兼顧生態保育

鴨歪頭看炒鍋「我的蛋呢？」　誤會R...馬麻去市場買來的啦

地方熱門新聞

彰化女過馬路　遭BMW休旅撞進加護病房　　

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

高雄前金6公尺天坑　水管破裂積水

高雄工地開挖釀天坑　工務局開罰

老翁走在機車道被撞　骨折送醫還吃罰單

志工站路口90度彎腰拜票　籲1126「挺善政」

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

綠營轟高雄前瞻差點去了了　柯志恩回應了

西螺福興宮笨港會香圓滿　賴清德洗塵大典敬獻珠寶

8000萬球場驚見大片血跡　公所氣炸

無悔付出　蘇清泉讚蘇揆為屏東鄉親健康的貢獻

輕障男選里長：看不慣有人比我智障

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

南投縣就業博覽會將登場　月薪最高上看9萬

更多熱門

相關新聞

最台的感恩節來了！「永靖謝平安家年華」　12月初彰化登場

最台的感恩節來了！「永靖謝平安家年華」　12月初彰化登場

台版感恩節之稱的「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日登場！今年慶典有六大亮點，除在地24村的神尊將出巡繞境、封街千人平安宴與市集，還有最潮的實境遊戲、讓遊客化身主角透過Line暢遊永靖，最美的日式庭園成美文化園也將首度開放東園區夜遊，為期兩天的文化饗宴將在明華園總團壓軸演出平安戲後落幕。

東森集團號召員工捐出136袋熱血

東森集團號召員工捐出136袋熱血

台電桃園區處發起捐血　同時宣導節電

台電桃園區處發起捐血　同時宣導節電

中部鬧血荒O型庫存僅剩1.9天　血庫空空畫面曝

中部鬧血荒O型庫存僅剩1.9天　血庫空空畫面曝

台版感恩節！華梵大學舉辦「謝水平安宴」　暖心為學生免費加菜

台版感恩節！華梵大學舉辦「謝水平安宴」　暖心為學生免費加菜

關鍵字：

竹山紫南宮感恩節捐血

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

《全明星4》黃隊成員不忍了！

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

超商大杯拿鐵下殺28元喝只有3天

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面