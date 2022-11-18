開刀病患增血庫架子快空了！　紫南宮感恩節辧捐血...送紀念錢母

▲下周赴竹山紫南宮參加捐血活動的民眾，即可獲贈虎年紀念錢母。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情近期有趨緩之勢，台中捐血中心指出，因疫情延遲動刀治療時機的病患不能再等待，導致開刀病患增加、血液用量增加而呈現供不應求，加上因9合1地方選舉選情緊張，社團協助舉辦的捐血活動機會也減少；竹山紫南宮特地在11月24日（美加感恩節）當周再度舉辦連續5天捐血活動，同樣提供虎年錢母好禮，希望能催出最多救命熱血。

台中捐血中心表示，台灣人口血型以O型佔比最高，約有43%，A、B型則各佔約25%，AB型只有6%左右，目前O型血最缺，只剩下3天庫存，A型也只剩3.7天，B型剩4.7天，AB型較為穩定；在下半年因醫院用血大增之際，造成血庫存量吃緊。

▲▼台中捐血中心統計O、A、B型血庫存將盡，竹山紫南宮熱情協助催血。（圖／台中捐血中心提供）

所幸竹山紫南宮再度伸出援手，在「感恩節」當週舉辦連續5天的捐血活動，協助募集以提高庫存量，希望讓血庫不虞匱乏；廟方表示，活動期間每天早上9時30分至下午3時，民眾只要捐血250cc即可獲贈虎年金錢母、500cc贈虎年套幣組，每天將安排2輛捐血車、加快服務速度，下午3時結束資料登錄作業，不便之處尚請配合。

本次捐血活動訂於11月21（一）至25日（五），台中捐血中心提醒，近期若有確診新冠肺炎，痊癒後14天就可捐血，歡迎健康的民眾前來捐血。