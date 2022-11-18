陳時中稱「抗中保台是不挑釁」　蔣萬安嗆：誰說慈濟是中共同路人？

▲蔣萬安中山區路口拜票 。（圖／蔣萬安競選辦公室提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中被爆，過去在北醫大擔任董事時曾赴陸交流，遭國民黨候選人蔣萬安嗆「抗中保台DNA呢？」陳回應，「抗中保台是理性，不是任何事情都要去挑釁」。對此，蔣萬安今（18）日再回應，民進黨每次到了選舉就喊抗中保台，但是是誰把慈濟說成中共同路人？又是誰把到中國大陸的藝人說是舔共媚共？

蔣萬安今（18）日上午在南京東路、松江路口拜票後，接受媒體訪問，他指出，民進黨每次到了選舉就喊抗中保台，但是是誰把慈濟說成中共同路人？又是誰把到中國大陸的藝人說是舔共媚共？每次到選舉他們的1450、網軍、側翼，就開始幫別人扣紅帽子、造成對立，呼籲民進黨不要到了選舉就在內部找敵人。

而陳時中昨天公布競選廣告，用兔子影射蔣萬安一輩子都被保護好好的。蔣萬安表示，昨天他也推出競選廣告，「一個最讚的約定」，凝聚台中媽媽市長盧秀燕的堅定溫暖、新北市長侯友宜的人民優先態度，結合他的國際首都市長的高度，希望未來將台北市打造成國際一流大都會。

蔣萬安說，透過競選影片，傳遞給所有市民朋友未來大家期待改變的心願，也持續在最後階段緊握每一雙手，告訴市民朋友他提出相關具體政見，讓自己持續成為最好的選擇。至於被影射像小白兔，他說，「謝謝，我們其實都是用各自的競選影片正面告訴市民朋友，我們對北市擘畫的願景」。