時力爆北市府要消防員參加黃珊珊造勢　陳時中：市府有責任說明白

▲民進黨台北市長參選人陳時中，18日一早在黨籍市議員及里長陪同下，前往葫蘆堵市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量市議員候選人林佳瑋17日爆料，自己收到北市基層消防員陳情，中隊要基層消防員動員出席無黨籍候選人黃珊珊的造勢場合，有違反《公務人員行政中立法》之嫌，而黃珊珊競選總部則批評這是子虛烏有的指控。對此，民進黨台北市長候選人陳時中18日表示，有人很清楚的指出這些事證，市政府有責任說明白，這並不難。

林佳瑋昨指出，自己收到認識的基層消防員陳情，表示接到中隊要基層消防員動員出席黃珊珊的造勢場合，而包括訊息中的「中隊通知」、「公差（選舉加油）」等用語，也的確符合消防體系的用語，「我要在此非常嚴正的質疑台北市政府，是不是有動員基層消防員出席黃珊珊的造勢晚會？除了消防以外是否還有其他局處？」

▼林佳瑋爆料北市府動員休假消防員參加黃珊珊造勢。（圖／翻攝林佳瑋臉書）



對於動員指控，黃珊珊競選總部發言人李昀臻則表示，我們沒有動員任何現職消防員，不知道這個消息從何而來，單憑一張截圖，無法回應這樣子虛烏有的指控。

陳時中18日前往葫蘆堵市場掃街拜票，對於媒體追問，北市府被爆動員休假消防同仁出席黃珊珊造勢，陳時中回應，有人很清楚的指出這些事證，市政府有責任說明白，這並不難。

陳時中競選團隊近期推出的催票影片引起不小關注，催票影片中也暗指蔣萬安是「小白兔」，對此，陳時中回應，都是創意表現，對於委託製作的創意表現都尊重，讓大家慢慢品味。

對於媒體追問是否覺得蔣萬安像小白兔，陳時中則秒答，不像，可能讓大家去想，每個人都有想像的空間，現在只思考如何博取大家的認同。

