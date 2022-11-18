EMU3000陶瓷便當飯糰升級！2.0海陸豪華版　今起板橋站限量開賣　

▲台鐵推出限定版2.0海陸豪華飯糰，今起板橋站限量開賣。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

新北歡樂耶誕城活動登場，台鐵搶攻商機，今起在板橋站設置臨時販賣台，推出今年鐵路便當節EMU3000造型陶瓷便當主角之一的飯糰2.0豪華升級版，包括「薑黃雞球」及「紫米鮭魚」等，每周五到周日傍晚限定開賣，每天限量50份，售價80元。

台鐵表示，為提供參加2022新北歡樂耶誕城民眾方便食用的餐點，台北鐵路餐廳特別在板橋站臨時販賣台，推出今年鐵路便當節開幕當天開賣的EMU3000造型陶瓷便當裡面提供的餐點，包括「薑黃雞球」及「紫米鮭魚」海陸飯糰，內餡加料再加入珍珠貝或當天現剝草蝦仁，升級2.0的豪華飯糰，不僅米飯加量，內餡也更海派。

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▲台鐵推出限定版2.0海陸豪華飯糰，今起板橋站限量開賣。（圖／台鐵局）

台鐵指出，「薑黃雞球」及「紫米鮭魚」海陸飯糰，原是台北鐵路餐廳在鐵路便當節開幕當天，推出1日限定的EMU3000造型陶瓷便當裡面的菜色，「薑黃雞球」飯糰加入菜脯之古早味元素，內餡為干貝XO醬拌炒的雞丁，這次2.0版特別加入珍珠貝，外層裹上香鬆；「紫米鮭魚」飯糰內餡除了鮭魚肉，再加入當日現剝草蝦仁，以及蛋、蔥、菜脯等配料，外層裹上海苔粉。

「薑黃雞球」及「紫米鮭魚」海陸飯糰僅在2022新北歡樂耶誕城舉辦期間限定開賣，每逢周五、六、日下午16時30分在台鐵便當板橋站臨時販賣台販售，數量各50個，每個80元、2個特價150元，預計銷售至112年元旦當天。

▼台鐵推出限定版2.0海陸豪華飯糰，今起板橋站限量開賣。（圖／台鐵局）

