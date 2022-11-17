木盒八角便當明年可望「滿血回歸」　台鐵擬調整菜色價格復出

▲台鐵木盒八角便當停賣，最快明年下半年有機會回歸。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

走過20個年頭，台鐵經典木盒八角便當在本周正式停賣，讓許多民眾不捨，交通部長王國材日前「踩剎車」，喊話台鐵重新思考，台鐵高層透露，目前已研議木盒八角便當以新菜色和新價格再推出，明年下半年有機會再回歸，不過八角便當的80元價格將走入歷史。

物價不斷飆漲，台鐵便當凍漲近33年，台鐵60元排骨便當自79年1月迄今未調漲過，80元和100元排骨便當則是自84年3月迄今凍漲已近28年。

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由於經典木盒八角便當因成本暴增，光一個便當盒價格就近10元，加上環保考量，台鐵日前宣布鐵路便當節結束後走入歷史，過往採購木盒八角便當盒量在便當節後告罄，本周起正式停賣。

交通部長王國材今(11/17)在桃園受訪時再度表示，八角便當是很多人覺得特殊的台鐵便當，且相當暢銷，他也跟台鐵局長談了，八角便當是一個承載很多人回憶的便當，希望台鐵考慮重新發行八角便當，台鐵進行公司化，留下一些民眾喜歡的東西很重要，很費工或材質比較貴這些不是理由，已請台鐵考慮，就等台鐵的研究結果。

對此，台鐵高層透露，目前台鐵已經正在研議讓八角便當重新復出，朝向推出不同菜色和調整價格開賣，但因涉及新菜色研發，以及木盒八角便當盒重新採購等程序，推估明年下半年有機會讓八角便當再重新回歸和復出，相關細節仍在研擬中。

由於木製八角便當盒成本已漲至近10元，未來重新推出新特色菜色再復出後，價格勢必反映成本，過往排骨八角便當80元價格將走入歷史，未來木盒八角便當價格將比80元高。

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