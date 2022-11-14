　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港橄欖球隊出征南韓　國歌環節響起《願榮光歸香港》

記者蔡紹堅／綜合報導

亞洲7人橄欖球賽13日由南韓對陣香港，但令人意外的是，香港隊出場時，主辦單位卻意外將「反送中」歌曲《願榮光歸香港》當成國歌播放，令隊員不知所措。對此，香港政府14日凌晨發表聲明，表達抗議與強烈不滿。

從影片中可以發現，香港隊的隊員當時已經站在場上，所有人靠在一起，看著香港的旗幟升起，但播放的音樂卻不是《義勇軍進行曲》，而是「反送中」歌曲《願榮光歸香港》。

似乎是察覺到不對勁，香港隊的隊員都沒有張開嘴巴跟唱，眼神也四處飄移，甚至有人直接低下了頭。《願榮光歸香港》大約播放了3個小節才停止，之後才又改為播放《義勇軍進行曲》。

▼香港橄欖球隊。（圖／達志／美聯社）

▲▼香港橄欖球隊出征。（圖／達志／美聯社）

事件引起大量討論，香港政府於14日凌晨發出聲明，稱主辦單位將一首「與2019年『黑暴』浪潮和『港獨』示威有密切關連的歌曲」，當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。

香港政府指出，「中國國歌是我們國家的象徵。主辦機構有責任確保我們的國歌得到應有的尊重。我們已於昨晚以書面要求『香港欖球總會』嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會（Asia Rugby） 表達我們的極度不滿。」

根據「香港欖球總會」向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向「香港欖球總會」致歉，確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。

香港政府還說，香港隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構，「主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港代表隊在贏得今站冠軍後出席的頒獎禮上播放正確的中國國歌。」

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她還裝傻大哭
中職第一人！　他正式取得本土身份
快訊／正面對決！　夏克立現身法院開戰黃嘉千
快訊／BA.5疫情已經結束！　下周有望宣布戶外免戴口罩
LIVE／涉詐助理費？　高虹安親上火線回應「13頁密帳」
快訊／中職自由球員公告！　25人可行使FA
快訊／防疫再鬆綁！　下月起入境調增「每週20萬人次」
快訊／今增40死！本土+16578　40多歲男「打四劑」確診
財長證實國安基金護盤「跨年」　4大原因不退場
檢舉魔人傻眼了！警開罰單寫錯　1200元罰金要退還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港橄欖球隊出征南韓　國歌環節響起《願榮光歸香港》

重慶孕婦下體出血「禁出社區就醫」拖4hrs流產　官方回應：已道歉

做醉醃生蟹！她開冰箱驚見「螃蟹集體逃跑」揮鉗狂歡傻眼

18歲那年「BV包包」被水沖走！12年後「爛泥中找回」她已30歲了

她生了4女兒又懷孕　老公竟因「怕又是女兒」提離婚！

大陸一日激增16072例！重慶臨時封控　廣州超4000例已逐步解封

發現網路被鄰居偷用！他怒改密碼　隔天收心酸紙條「後悔秒改回」

男童右眼感染20多條蟎蟲　視力嚴重受損必須「移植角膜」

貨車司機下車小便被逼「褲襠貼封條」照瘋傳！官方：事不屬實

火車頭跑法！50多歲男叼菸跑42km完賽　「全馬煙鬼」歷年成績曝光

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

香港橄欖球隊出征南韓　國歌環節響起《願榮光歸香港》

重慶孕婦下體出血「禁出社區就醫」拖4hrs流產　官方回應：已道歉

做醉醃生蟹！她開冰箱驚見「螃蟹集體逃跑」揮鉗狂歡傻眼

18歲那年「BV包包」被水沖走！12年後「爛泥中找回」她已30歲了

她生了4女兒又懷孕　老公竟因「怕又是女兒」提離婚！

大陸一日激增16072例！重慶臨時封控　廣州超4000例已逐步解封

發現網路被鄰居偷用！他怒改密碼　隔天收心酸紙條「後悔秒改回」

男童右眼感染20多條蟎蟲　視力嚴重受損必須「移植角膜」

貨車司機下車小便被逼「褲襠貼封條」照瘋傳！官方：事不屬實

火車頭跑法！50多歲男叼菸跑42km完賽　「全馬煙鬼」歷年成績曝光

吳怡霈主持「講話就可以賺錢好輕鬆喔」被酸！ 高EQ回答被讚爆

A級球員13人！陳俊秀市場最大咖　兄弟複數約綁陳子豪、鄭凱文

5+n上路！民眾「自主健康管理看牙遭拒」　王必勝：會盡量和診所溝通

孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她冷眼上車逃離

評北市「平庸藍、仇恨綠」　黃珊珊：蔣萬安無法控制背後五府千歲

SWAG首招校園大使　組隊「學術研究」 結業能拿20萬助學金

再反殺綠營側翼！徐巧芯被改名「徐惡」　一筆重製回擊：除惡務盡

不只要魔獸！台職籃狂搶NBA球星　陸媒：CBA感受到危機

《文森佐》有望推第二季！　編劇大方鬆口：私下有跟宋仲基談

華航「皮卡丘彩繪機CI」紀錄片上線　一窺史上彩繪工程之最

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

大陸熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

工60歲才貸款買房　被兒賤賣玩手遊

我的娃沒了！重慶孕婦延誤就醫流產

18歲時落水BV包被沖走！12年後竟意外尋回

特斯拉失控撞死2人！　恐怖現場曝

男虛構17.5億遺產　多女受騙還幫生子

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

做醉醃生蟹！她開冰箱驚見「螃蟹集體逃跑」

她生4女又懷孕　老公「怕又是女兒」提離婚

女神級老師演講忘關麥！幸福嬌喘學生聽傻

面試拒透露現任公司業績　她履歷遭撕碎

大陸一日激增16072例！廣州超4000例已逐步解封

更多熱門

相關新聞

韓裔天才棋士家暴妻！出拳毆臉「險傷眼」

韓裔天才棋士家暴妻！出拳毆臉「險傷眼」

日本一名來自南韓的九段棋士趙善津（조선진），曾於1999年榮獲日本圍棋三大頭銜之一的本因坊，成為名聲響遍日韓的話題人物，豈料昨（13）日卻傳出在東京都文京區的住處毆打40多歲的妻子，導致對方臉部與右眼瘀傷，目前已被警方緊急逮捕。

拜登承諾動員所有「可用手段」應付北韓核武

拜登承諾動員所有「可用手段」應付北韓核武

美韓彈藥交易援烏軍　普丁2個月前就知情

美韓彈藥交易援烏軍　普丁2個月前就知情

梨泰院案究責　龍山區廳疑涉「官商勾結」

梨泰院案究責　龍山區廳疑涉「官商勾結」

梨泰院蒙陰影！消防隊長坦承「服抗憂鬱藥」

梨泰院蒙陰影！消防隊長坦承「服抗憂鬱藥」

關鍵字：

香港橄欖球願榮光歸香港南韓國歌義勇軍進行曲

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面