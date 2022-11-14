香港橄欖球隊出征南韓　國歌環節響起《願榮光歸香港》

記者蔡紹堅／綜合報導

亞洲7人橄欖球賽13日由南韓對陣香港，但令人意外的是，香港隊出場時，主辦單位卻意外將「反送中」歌曲《願榮光歸香港》當成國歌播放，令隊員不知所措。對此，香港政府14日凌晨發表聲明，表達抗議與強烈不滿。

從影片中可以發現，香港隊的隊員當時已經站在場上，所有人靠在一起，看著香港的旗幟升起，但播放的音樂卻不是《義勇軍進行曲》，而是「反送中」歌曲《願榮光歸香港》。

似乎是察覺到不對勁，香港隊的隊員都沒有張開嘴巴跟唱，眼神也四處飄移，甚至有人直接低下了頭。《願榮光歸香港》大約播放了3個小節才停止，之後才又改為播放《義勇軍進行曲》。

▼香港橄欖球隊。（圖／達志／美聯社）



事件引起大量討論，香港政府於14日凌晨發出聲明，稱主辦單位將一首「與2019年『黑暴』浪潮和『港獨』示威有密切關連的歌曲」，當為中國國歌播放，特區政府表示抗議和強烈不滿。

香港政府指出，「中國國歌是我們國家的象徵。主辦機構有責任確保我們的國歌得到應有的尊重。我們已於昨晚以書面要求『香港欖球總會』嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會（Asia Rugby） 表達我們的極度不滿。」

根據「香港欖球總會」向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向「香港欖球總會」致歉，確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。

香港政府還說，香港隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構，「主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港代表隊在贏得今站冠軍後出席的頒獎禮上播放正確的中國國歌。」