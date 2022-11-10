林鄭月娥：希望向台灣人宣傳「一國兩制」　相信修例是正確的

▲林鄭月娥卸任後首次接受專訪。（圖／南方網）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港前特首林鄭月娥6月卸任後，11月9日首度接受媒體專訪。她透露，在2019年的修例風波（反送中運動）中，北京中央官員曾關心她的健康、會不會睡不好，儘管引起社會運動，她仍相信提出修例是正確的，並希望能多做包括向台灣人民宣傳「一國兩制」實踐的工作。

據《南方網》報導，林鄭月娥談及2019年修例風波時，直言「沒想到甚至出現了危害國家安全，挑戰政權的極其嚴峻局面」，但既然承諾為香港這艘船護航，就不會逃跑。

林鄭月娥表示，現在回想起來，這場衝突可能無可避免，因為當時香港沒有建立起維護國家安全的制度，國民教育也沒有做好，再加上有外部勢力干預。

她接著表示，在立法會內仍有不少反中亂港人士，他們反對特區政府，不願意配合香港融入國家發展大局，甚至有部分議員要求外國制裁香港，破壞香港的政治制度，「這麼多負面的元素加在一起，一場比較激烈的鬥爭或者矛盾可能是無法避免。」

林鄭月娥透露，修例風波期間，北京中央官員關心她的健康，還問她晚上會不會睡不好。說到這裡，她的眼眶濕潤起來，哽咽說，「我的家人不僅承受無形壓力，還有有形的壓力，尤其小朋友（小兒子林約希），在學校受到一些人身攻擊。」

▲香港2019年爆發反修例社會運動。（圖／路透社）

「什麼力量使我堅持走下去？」，林鄭月娥表示，第一是中央的支持、第二是個人的堅強、第三是家人的信任和關懷，「我的家人、還有好朋友，他們不知道我在做什麼，但依然會在背後默默支持我。」

談及「一國兩制」，林鄭月娥認為，其是前無古人的創舉，它在香港的成功實踐，已取得全世界公認的成績，這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

林鄭月娥指出，從頒布實施香港國安法到完善選舉制度，這一套「組合拳」下來，香港社會也開始明白並接受中央對港有「全面管治權」，唯有將全面管治權同「一國」的概念堅固下來，才能有效行使高度自治權並發揮「兩制」的獨特優勢。

林鄭月娥說，自己在最前線經歷了「一國兩制」實踐最艱難的階段，對如何更進一步實踐深有體會，所以希望能夠多做些宣傳「一國兩制」實踐的工作，不僅對香港市民，還有內地人民、台灣人民。