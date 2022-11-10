　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

林鄭月娥：希望向台灣人宣傳「一國兩制」　相信修例是正確的

▲▼林鄭月娥。（圖／南方網）

▲林鄭月娥卸任後首次接受專訪。（圖／南方網）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港前特首林鄭月娥6月卸任後，11月9日首度接受媒體專訪。她透露，在2019年的修例風波（反送中運動）中，北京中央官員曾關心她的健康、會不會睡不好，儘管引起社會運動，她仍相信提出修例是正確的，並希望能多做包括向台灣人民宣傳「一國兩制」實踐的工作。

據《南方網》報導，林鄭月娥談及2019年修例風波時，直言「沒想到甚至出現了危害國家安全，挑戰政權的極其嚴峻局面」，但既然承諾為香港這艘船護航，就不會逃跑。

林鄭月娥表示，現在回想起來，這場衝突可能無可避免，因為當時香港沒有建立起維護國家安全的制度，國民教育也沒有做好，再加上有外部勢力干預。

她接著表示，在立法會內仍有不少反中亂港人士，他們反對特區政府，不願意配合香港融入國家發展大局，甚至有部分議員要求外國制裁香港，破壞香港的政治制度，「這麼多負面的元素加在一起，一場比較激烈的鬥爭或者矛盾可能是無法避免。」

林鄭月娥透露，修例風波期間，北京中央官員關心她的健康，還問她晚上會不會睡不好。說到這裡，她的眼眶濕潤起來，哽咽說，「我的家人不僅承受無形壓力，還有有形的壓力，尤其小朋友（小兒子林約希），在學校受到一些人身攻擊。」

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲香港2019年爆發反修例社會運動。（圖／路透社）

「什麼力量使我堅持走下去？」，林鄭月娥表示，第一是中央的支持、第二是個人的堅強、第三是家人的信任和關懷，「我的家人、還有好朋友，他們不知道我在做什麼，但依然會在背後默默支持我。」

談及「一國兩制」，林鄭月娥認為，其是前無古人的創舉，它在香港的成功實踐，已取得全世界公認的成績，這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

林鄭月娥指出，從頒布實施香港國安法到完善選舉制度，這一套「組合拳」下來，香港社會也開始明白並接受中央對港有「全面管治權」，唯有將全面管治權同「一國」的概念堅固下來，才能有效行使高度自治權並發揮「兩制」的獨特優勢。

林鄭月娥說，自己在最前線經歷了「一國兩制」實踐最艱難的階段，對如何更進一步實踐深有體會，所以希望能夠多做些宣傳「一國兩制」實踐的工作，不僅對香港市民，還有內地人民、台灣人民。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／40多歲女快篩陰「猝死家中確診」！　本土+22286人
看BLACKPINK「住1晚116萬」？　業者回應了
許維恩自曝一周5次前戲「從後面來」　讚王家梁「硬度小黃瓜」
新北最「嫩」女里長太拚　咳一聲吐到滿地血
徐巧芯再曬LINE新截圖！　無良公關喊關粉專：是阿中競辦要求
跌落神壇！「好市多1夯食」悄降價　會員傻眼：只吃一半，吐一整
獨／搶不到BLACKPINK！　網咖「地獄1場景」驚呆她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南京動物園太窮了！「無尾熊、猩猩直播賣萌」掙錢　開放認養籌款

虎豹養在一起　豹子有如小弟「幫老虎大哥按摩」　

林鄭月娥：希望向台灣人宣傳「一國兩制」　相信修例是正確的

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」　中柬簽署10餘項雙邊合作文件

傳大陸供銷社收購39%股權　蘇寧易購否認

推嬰兒車逛超市「喜從天降」 「寶寶吃手手」大魚奮力一跳撲進懷裡

與台灣斷交4年後　薩爾瓦多將展開與中國自貿協定談判

大陸暴增8824本土！廣州單日+2853例　今日8區全面停課

不跪我打死你！　清潔工跪在私家車前道歉...網友怒搜黑心男女

規模更甚富士康！鄭州再爆「3萬多大學生大逃亡」集體突圍影片曝

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

南京動物園太窮了！「無尾熊、猩猩直播賣萌」掙錢　開放認養籌款

虎豹養在一起　豹子有如小弟「幫老虎大哥按摩」　

林鄭月娥：希望向台灣人宣傳「一國兩制」　相信修例是正確的

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」　中柬簽署10餘項雙邊合作文件

傳大陸供銷社收購39%股權　蘇寧易購否認

推嬰兒車逛超市「喜從天降」 「寶寶吃手手」大魚奮力一跳撲進懷裡

與台灣斷交4年後　薩爾瓦多將展開與中國自貿協定談判

大陸暴增8824本土！廣州單日+2853例　今日8區全面停課

不跪我打死你！　清潔工跪在私家車前道歉...網友怒搜黑心男女

規模更甚富士康！鄭州再爆「3萬多大學生大逃亡」集體突圍影片曝

中重症+270！16歲青少年車禍顱內出血「PCR陽性」　緊急開腦

快訊／本土+22286人、死亡+66　40多歲女快篩陰「隔日猝死家中確診」

推展新武呂溪部落生態旅遊　台東縣府舉辦3期訓練

屏東執行分署查封5車　墾丁大街旅宿業者火速繳清陳年欠款

南韓政府打壓媒體！MBC搶報「他罵拜登髒話」　慘遭尹錫悅禁搭專機

新北國王助教陳世念離隊　球團邀他入管理團隊但未達共識

柯志恩再訪鳳山第一市場　批陳其邁對於槍擊數據不清楚

選前16天沈慧虹下戰帖「來辯」　林耕仁：又不是吵架爭認同

看BLACKPINK「住高雄漢來1晚116萬」？萬豪酒店700間房老早全滿

魔獸魅力無法擋！雲豹主場6萬張門票被秒殺　將推出S區場邊席

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

清純女歌手「潛規則片」瘋傳！　本人回應了

7歲妹每天笑咪咪！送醫竟查出長腦瘤

乾隆擁3000後宮最愛是她？百日情書曝

男喝假酒進ICU！灌入真白酒竟解毒了

不跪我打死你！ 清潔工跪在私家車前道歉...網友怒搜黑心男女

媽！我的安全帽有蛇 女童戴好掉下來才發現...嚇得頭皮發麻

直-20「側臉殺手」飛行員現身珠海航展 合照露害羞笑容迷暈粉絲

女直播主請4天假奔喪　1萬3薪水被扣光

大陸暴增8824本土　廣州疫情嚴峻今日8區全面停課

推嬰兒車逛超市「喜從天降」 「寶寶吃手手」大魚奮力一跳撲進懷裡

「無人機剋星」設天羅地網 陸多款「雷射」武器系統現身珠海航展

虎豹養一起　豹如小弟「幫虎大哥按摩」　

女大生遭性侵懷孕！狼師嗆：不是處女別裝清純

更多熱門

相關新聞

港保安局：反送中被判囚者「7成深感懊悔」

港保安局：反送中被判囚者「7成深感懊悔」

香港保安局局長鄧炳強11日表示，涉反修例（反送中）事件已審結的2000件案件中有8成人入罪，與黑暴有關的被判囚人士中，有6至7成人表達深感懊悔，「將協助他們在學業上進修，也讓他們多了解國家歷史，培育正向思維，希望他們學有所用，當局有與僱主商討，包括安排他們出獄後到大灣區工作。」

反送中若發生在台大學生　郭大維：會誓死捍衛

反送中若發生在台大學生　郭大維：會誓死捍衛

紅漆潑頭羞辱何韻詩　統促黨主委輕判3月

紅漆潑頭羞辱何韻詩　統促黨主委輕判3月

吳景欽／陳同佳案若由國民法官審

吳景欽／陳同佳案若由國民法官審

林鄭月娥：不會就施政向香港人道歉

林鄭月娥：不會就施政向香港人道歉

關鍵字：

反送中修例風波林鄭月娥

讀者迴響

熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

麥當勞真的變「麥當當」了！

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

網傳「女陰毛越多＝性慾越強」！她驚揭原因

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

賴慧如月經三個月沒來緊急驗孕

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

俄羅斯宣布　從赫爾松撤軍

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面