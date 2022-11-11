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27歲前記者斥資8.6億入主上市公司　父母曾捲入跨境財務造假案

▲大陸A股上市公司國立科技。（圖／翻攝官網）

▲大陸A股上市公司國立科技。（圖／翻攝官網）

記者魏有德／綜合報導

廣東一間上市公司「國立科技」近期因經營權易主事件引起外界關注。年僅27歲的泉為綠能實控人褚一凡將成為國立科技實控人，股份轉讓價款合計為1.96億元人民幣（約8.6億元新台幣）。相較於褚一凡的身份，她的背景及這起股權轉讓的「護航」方式，讓外界產生不少疑問，甚至還挖出其父母在2017年捲入的跨境財務造假案。

▲大陸A股上市公司國立科技。（圖／翻攝官網）

▲國立科技的商品展示。（圖／翻攝官網）

《紅星新聞》報導，國立科技於9日公告，其控股股東東莞市永綠實業投資有限公司（永綠實業）及實控人邵鑒棠、楊娜與泉為綠能投資（海南）有限公司（泉為綠能）簽署《股份轉讓協議》和《表決權委託協議》。

協議約定永綠實業將其持有公司10%的股份轉讓給泉為綠能，並將其持有的公司12%股份對應的表決權委託給泉為綠能行使。轉讓完成後，泉為綠能將持有國立科技22%的表決權，成為國立科技的控股股東，而泉為綠能的實際控制人褚一凡將成為國立科技實際控制人。

公開資訊顯示，褚一凡於1995年生，現年27歲，澳門籍，具有英國研究生學歷，曾在藍鯨財經擔任記者工作。褚一凡在2014年7月至2019年11月期間，歷任上海鴻勝網絡（網路）科技有限公司執行總經理、藍鯨財經記者、山東雅博科技股份有限公司董事長助理等職。

除泉為綠能、鴻勝網絡外，褚一凡旗下還有中車創新投資（海南）有限公司（中車創新）、山東樸州新材料有限公司（樸州新材料）、拉薩納賢投資合伙企業（有限合伙）、樸蔓商業、黃山樸蔓生態農業旅遊有限公司、黃山樸蔓酒業有限公司，手握12家公司控制權。

在控制權轉讓之際，邵鑒棠、楊娜夫婦也「打散」手中持股比例，將永綠實業剩餘12.09%的股份轉讓給自然人葛旭艷、陳澤偉，兩人分別受讓上市公司5.09%、5.0025%的股份，每股轉讓價格確定為9.81元/股，交易價格分別約為7987.79萬元、7852.91萬元（人民幣，下同）。

由於這起交易案三項股權轉讓同時進行，讓葛旭艷、陳澤偉的行為像是國立科技派給褚一凡的「護花使者」，讓其僅憑1.96億元「穩坐」國立科技控制權位置，當中是否構成一攬子交易或「做局」讓褚一凡低成本入主，成為外界好奇的疑問。

此外，褚一凡的雙親陸永和褚衍玲曾在2017年涉入跨境財務造假案，陸永被處罰終身禁入市場及緩刑，褚衍玲則是禁入證券市場三年。

據了解，深交所今（11）日向國立科技下發關注函，要求國立科技說明控制權轉讓的背景及原因、表決權委託安排的合理性和必要性，說明表決權委託後委託方永綠實業與受託方泉為綠能是否構成一致行動關係，如表決權委託方及受託方產生分歧將採取何種具體措施保障公司治理有效性。

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