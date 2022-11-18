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冬季一件就夠！網友推爆「導熱黑科技」不必包成米其林寶寶

▲▼石墨烯機能智能衣,冬天,發熱衣,遠紅外線。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

近日天氣漸涼，氣象專家預估今年冬天可能面臨冷空氣較活躍、日夜溫差大的情形，因此台人熱愛穿著的發熱衣，恐怕會有「晚上很需要，白天想脫掉」的狀況。對於如此難掌控的冬季氣溫，從今年起不必再為穿搭煩惱！因為近期一款保暖神物「石墨烯智能衣」受到各方極大矚目，其特色不單能蓄熱升溫，重點在於材質上運用「石墨烯智能纖維」幫助衣服機能進化，一穿上便可立刻調節體溫！同一件面料，夏天選穿短袖款，冬天購買長袖款，都能有感維持身體恆溫，冬暖夏涼，365天都能穿的舒適，引起網友、藝人及節目一片激讚。

▲▼石墨烯機能智能衣,冬天,發熱衣,遠紅外線。（圖／業者提供）

超越機能，升級智能！「石墨烯智能衣」全方位一件多用

上架短短兩個多月，銷量便直衝三萬多件的「石墨烯智能衣」，能在保暖衣、發熱衣競爭激烈的市場中脫穎而出，其黑科技可不只有調節體溫那麼簡單。將石墨烯進化成「莫爾超晶格結構」，能放大其物理特性加上優秀穿透力，與人體接觸產生共振，釋放「高能量遠紅外線」，能大幅幫助身體蓄熱升溫，提升血流量、血流速及血氧量並增加代謝，專家稱它是「穿的保養品」，持續穿一陣子讓身體維持良好循環，能幫助改善體寒、筋骨或老年慢性疾病的痠痛，有益健康。

▲▼石墨烯機能智能衣,冬天,發熱衣,遠紅外線。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯機能智能衣,冬天,發熱衣,遠紅外線。（圖／業者提供）

黃子佼主持的電視節目「大老闆聯盟」中，現場藝人測試石墨烯智能衣穿上後的效果，迅速加速身體血液流動後，因代謝力加強，能幫助身體機能的平衡維持。專家解釋：「若能長期保健身體機能，免疫力也能隨之平衡，遠離諸多疾病。」甚至骨科醫師趙浩昱也表示：「這樣的最新奈米技術，透過遠紅外線讓循環代謝直衝，不傷肌膚就有助於改善身體循環的問題。」

▲▼石墨烯機能智能衣,冬天,發熱衣,遠紅外線。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯機能智能衣,冬天,發熱衣,遠紅外線。（圖／業者提供）

抗暑避寒四季可穿！石墨烯讓衣服會呼吸

在肌觸感受上，石墨烯材質的高導出特質，能夠保暖不悶熱、抑菌除臭，也通過SGS抗菌、抗UV驗證，一整天乾爽不黏皮膚；另外，布料彈性大且親膚柔軟、穿著舒適零負擔，清洗上速乾，外出全家人攜帶多件也輕便。

▲▼石墨烯機能智能衣,冬天,發熱衣,遠紅外線。（圖／業者提供）

內搭到造型兼顧超實穿　石墨烯黑科技永久有效

石墨烯智能衣不但有機能保健與舒適、高彈力的特性，也榮獲衛福部第一級醫療器材許可證，讓它不論男女老少、高齡長輩、運動者等不同族群的大力推薦。此外，「好搭」這點也頗受使用者青睞，藝人薔薔、電商CEO森田也曾用不同顏色的石墨烯智能衣，創造下半身失蹤性感風、潮男質感風，加上，業者直接將石墨烯崁入纖維，不會因洗滌、時間久而失去效果，效果能永久有效，讓網友大嘆CP值極高，無論是買給家人或是自用，都能安心地享受石墨烯黑科技與服飾結合帶來的獨家機能體驗！

▲▼石墨烯機能智能衣,冬天,發熱衣,遠紅外線。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯機能智能衣,冬天,發熱衣,遠紅外線。（圖／業者提供）

冬天一件就夠！「石墨烯機能智能衣」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7WS
●EHS東森購物特惠組(男款)：https://chshop.work/rulst
●EHS東森購物特惠組(女款)：https://chshop.work/nqskn
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/3qB8aDzCPj8
 

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關鍵字：

石墨烯機能智能衣冬天發熱衣遠紅外線

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