台中港驚見貨櫃屍！發現人還原現場頻說兩字　採DNA送美方比對

▲長榮貨櫃中心工作人員，在貨櫃內發現台中港開港以來首見的離奇外籍女屍案。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中港32號碼頭貨櫃離奇美籍女屍案，據警方指出，是台中港開港46年以來首見，而發現女屍的是1名長榮貨櫃中心工作人員，他17日上午心有餘悸地描述當下情景，遺體旁僅有少量的個人物品，打開貨櫃時「很臭」！

該名長榮貨運人員16日下午3時許，在台中港32號碼頭貨櫃場進行檢查作業時，於1個紅色貨櫃內發現1具面目全非、腐爛腫脹的金髮女性遺體，警方研判疑死亡20多天，他今日上午10時許協助檢方相驗，離開時短暫接受媒體訪問，他說，開啟該貨櫃時，有惡氣撲鼻，很臭，遺體旁邊放有一些雜物，除此之外，整個貨櫃都是空蕩蕩。隨後，他被警方帶上警車離去。

▲長榮貨櫃中心工作人員協助檢方相驗後，被警方帶離殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

警方表示，台中港若有遺體出現，多半是飄在港邊的浮屍，或是其他意外造成，過去未聽聞有遺體在貨櫃內被發現。

有網友懷疑，是否有偷渡意圖？警方說，其實很久以前就沒再出現有偷渡客的紀錄，偶發有從越南或大陸搭小船，但都是很古早的事情，況且是躲藏在貨櫃內，更是不可能。

警方解釋，若目的地是台灣，從美國到本島的路途太遠，且該貨櫃內沒有發現食物、水等供應基本生存需求的物品，人類無法20多天不吃不喝，就算真的有食物及水，要進入到如同密室般的貨櫃內，還要面對無法預知的海象，「一般人不會冒這個險」，故推測該美籍女子沒有偷渡來台的意圖。

至於女子是否先遭殺害、再被棄置貨櫃？警方透露，死者遺體旁放有一些私人物品，根據物品散落位置及疑有使用過的痕跡，初步判斷女子曾在貨櫃內活動過，但詳情仍須進一步調查。

▲警方依據女子隨身物品散落方式，研判女子曾在貨櫃內活動。（圖／民眾提供）

台中港務警察昨日下午接獲報案，一只貨櫃上月裝貨運到美國洛杉磯，22日再空櫃出發回台灣，昨日下午2時卸載於台中港32號碼頭貨櫃場，工作人員打開檢查時，發現裡面竟有1具金髮女性遺體；員警依據死者身上的證件，初步確認是來自美國籍堪薩斯州的女性（41歲）

▲該紅色貨櫃內發現一具金髮外籍女屍。（圖／記者許權毅翻攝）

台中地檢署檢察官鄭珮琪今日上午率法醫相驗，指示警方封存貨櫃、通知鑑識人員到場採證，並透過警政署駐美人員聯繫當地警方，提供該貨櫃編號、載運船隻及死者遺體等資訊。檢方表示，目前將採集死者身上DNA特徵，預計下周解剖釐清確切死因。

警方已通報刑事局國際科以及聯繫美國在台協會（AIT）協助，檢警將繼續追查女子為何死在貨櫃內。