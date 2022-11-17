　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中港驚見貨櫃屍！發現人還原現場頻說兩字　採DNA送美方比對

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲長榮貨櫃中心工作人員，在貨櫃內發現台中港開港以來首見的離奇外籍女屍案。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中港32號碼頭貨櫃離奇美籍女屍案，據警方指出，是台中港開港46年以來首見，而發現女屍的是1名長榮貨櫃中心工作人員，他17日上午心有餘悸地描述當下情景，遺體旁僅有少量的個人物品，打開貨櫃時「很臭」！

該名長榮貨運人員16日下午3時許，在台中港32號碼頭貨櫃場進行檢查作業時，於1個紅色貨櫃內發現1具面目全非、腐爛腫脹的金髮女性遺體，警方研判疑死亡20多天，他今日上午10時許協助檢方相驗，離開時短暫接受媒體訪問，他說，開啟該貨櫃時，有惡氣撲鼻，很臭，遺體旁邊放有一些雜物，除此之外，整個貨櫃都是空蕩蕩。隨後，他被警方帶上警車離去。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲長榮貨櫃中心工作人員協助檢方相驗後，被警方帶離殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

警方表示，台中港若有遺體出現，多半是飄在港邊的浮屍，或是其他意外造成，過去未聽聞有遺體在貨櫃內被發現。

有網友懷疑，是否有偷渡意圖？警方說，其實很久以前就沒再出現有偷渡客的紀錄，偶發有從越南或大陸搭小船，但都是很古早的事情，況且是躲藏在貨櫃內，更是不可能。

警方解釋，若目的地是台灣，從美國到本島的路途太遠，且該貨櫃內沒有發現食物、水等供應基本生存需求的物品，人類無法20多天不吃不喝，就算真的有食物及水，要進入到如同密室般的貨櫃內，還要面對無法預知的海象，「一般人不會冒這個險」，故推測該美籍女子沒有偷渡來台的意圖。

至於女子是否先遭殺害、再被棄置貨櫃？警方透露，死者遺體旁放有一些私人物品，根據物品散落位置及疑有使用過的痕跡，初步判斷女子曾在貨櫃內活動過，但詳情仍須進一步調查。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方依據女子隨身物品散落方式，研判女子曾在貨櫃內活動。（圖／民眾提供）

台中港務警察昨日下午接獲報案，一只貨櫃上月裝貨運到美國洛杉磯，22日再空櫃出發回台灣，昨日下午2時卸載於台中港32號碼頭貨櫃場，工作人員打開檢查時，發現裡面竟有1具金髮女性遺體；員警依據死者身上的證件，初步確認是來自美國籍堪薩斯州的女性（41歲）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲該紅色貨櫃內發現一具金髮外籍女屍。（圖／記者許權毅翻攝）

台中地檢署檢察官鄭珮琪今日上午率法醫相驗，指示警方封存貨櫃、通知鑑識人員到場採證，並透過警政署駐美人員聯繫當地警方，提供該貨櫃編號、載運船隻及死者遺體等資訊。檢方表示，目前將採集死者身上DNA特徵，預計下周解剖釐清確切死因。

警方已通報刑事局國際科以及聯繫美國在台協會（AIT）協助，檢警將繼續追查女子為何死在貨櫃內。

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
蔣萬安電視競選廣告發布！　合體2大咖
快訊／第二波私中專輔學校公布　2間學校入列
獨／招待所關鍵人「茶壺邱」曝！　遭拔官女檢座曝赴宴原因
快訊／郭泓志二度發文「有自導自演的電影？」　網戰翻
型男主廚劈腿、拍妻性愛片　丈母娘粉專怒留：你們主廚垃圾渣男
台中港貨櫃驚見金髮女屍　發現人還原現場「頻說2字」
同事警告易燃他不信！白目男好奇點火　「廠房燒掉」慘了
奶茶只要1塊錢！　限量搶爆「網址曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1票500元賄選！竹山鎮民代表候選人遭收押　樁腳3萬元交保

怠速2hrs超可疑！男掰太胖難下車...猛撞警車　被噴辣椒水狼狽落網

快訊／高虹安、李忠庭雙列貪污他字案被告　競辦發言人說話了

台中港驚見貨櫃屍！發現人還原現場頻說兩字　採DNA送美方比對

屏東2村長候選人1樁腳涉賄　1票1千加碼至2千！3人羈押禁見

獨／招待所風暴關鍵人「茶壺邱」曝　遭拔官女檢座赴宴竟與祖墳有關

補教男師虐殺流浪貓！送養協會依「愛心合約」怒討72萬賠償

同事警告易燃他不信…好奇點火「試看看」　燒掉廠房白目男慘了

火鍋大亨吸金4千萬遭通緝！逃亡再詐寵物險　落網後與妻雙亡

快訊／士林工地意外！工人直墜地下2樓　無生命跡象急救中

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

1票500元賄選！竹山鎮民代表候選人遭收押　樁腳3萬元交保

怠速2hrs超可疑！男掰太胖難下車...猛撞警車　被噴辣椒水狼狽落網

快訊／高虹安、李忠庭雙列貪污他字案被告　競辦發言人說話了

台中港驚見貨櫃屍！發現人還原現場頻說兩字　採DNA送美方比對

屏東2村長候選人1樁腳涉賄　1票1千加碼至2千！3人羈押禁見

獨／招待所風暴關鍵人「茶壺邱」曝　遭拔官女檢座赴宴竟與祖墳有關

補教男師虐殺流浪貓！送養協會依「愛心合約」怒討72萬賠償

同事警告易燃他不信…好奇點火「試看看」　燒掉廠房白目男慘了

火鍋大亨吸金4千萬遭通緝！逃亡再詐寵物險　落網後與妻雙亡

快訊／士林工地意外！工人直墜地下2樓　無生命跡象急救中

丁寧見獸父摸女兒胸...後悔10年沒舉報！拍《她》壓力大到斷片靠導演清醒

蔣萬安電視競選廣告發布！　「一個最讚的約定」合體侯友宜、盧秀燕

「公園首璽」好評如潮　精華景觀戶限量釋出

黃秋生三騎金馬「是時候拿影帝了」　來台巧遇林青霞：是好兆頭！

高虹安臉書談民調已踩紅線？　中選會：若是預判自己民調高不違反

日本10月觀光客破29萬人！解封1個月「暴增14倍」　各景點人擠人

1票500元賄選！竹山鎮民代表候選人遭收押　樁腳3萬元交保

陸疾控局： 3歲以下嬰幼兒免查核酸證明！

【廣編】麥卡倫推女性領導人傳記短片　林心如感動敬匠心傳奇

「理性選民回來了！」　王欣儀：認真專業民代才是市民首選

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

社會熱門新聞

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

新進女工手捲入碾肉機終身殘廢　知名食品判賠金額曝

美國女陳屍台中港貨櫃！高大成曝可能死因

獨／不給爸媽撫養費還PO文嘲諷　張淑晶告兄

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

即／彰化加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危搶救中

豬仔遭囚新店摩鐵　警凌晨攻堅逮2嫌

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

即／高雄男拒檢狂飆連撞　吃44張罰單

即／2派人馬談判！槍枝走火射穿鐵捲門　無辜男中彈

即／高虹安和男友爆詐領助理費　北檢正式分案

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

KK園區內幕曝光　白天見河漂屍體

更多熱門

相關新聞

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

台中港32號碼頭貨櫃場，昨日在一個紅色貨櫃內發現一具金髮女性遺體，已經腐爛，警方依據死者身上的證件，初判是一名美國籍女子。發現遺體的長榮工作人員表示，打開貨櫃的時候惡氣撲鼻；警方透露，死者遺體旁僅有證件、飾品等物，沒有食物、水，但貨櫃內有女子走動的跡象，排除有他殺可能，將追查女子是如何進入貨櫃。檢察官17日上午率法醫相驗，以釐清死因及死者身分。

美國女陳屍台中港貨櫃　高大成推測2種死因

美國女陳屍台中港貨櫃　高大成推測2種死因

美國女陳屍台中港貨櫃！高大成曝可能死因

美國女陳屍台中港貨櫃！高大成曝可能死因

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

台中港貨櫃女屍死狀曝　警緊急通報AIT處置

台中港貨櫃女屍死狀曝　警緊急通報AIT處置

關鍵字：

台中港貨櫃女屍開港46年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

許瑋甯破尺度脫了！

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面