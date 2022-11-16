通緝犯遭警盤查...拿朋友證件受檢　「答不出媽媽名字」秒露餡

▲涂姓男子拿著朋友的身分證受檢，卻說不出媽媽名字因而露餡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

嘉義涂姓男子（26歲）到高雄找朋友，騎著借來的機車在路上閒晃，因未戴安全帽遭到警方攔查。涂男為掩飾通緝身分，出示好友的身分證讓警方盤查，由於證件上照片長相與本人有落差引起警方懷疑，員警靈機一動反問「媽媽叫什麼名字？」讓涂男答不出來，只好說出真實身分，員警一查發現他是毒品通緝犯，偵訊將他解送歸案。

▲涂姓男子拿著朋友的身分證受檢卻因說不出媽媽名字露餡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局龍華派出所警員王振翰、劉忠凱、莊子承14日凌晨3時許針對轄內治安重點場所巡守時，在鼓山區明華路上發現一名機車騎士沒戴安全帽，立即趨前攔停。騎士也配合停車並出示身分證供警方盤查，員警依身分證資料查詢並無異狀，但要求男子拉下口罩核對時，發現騎士的長相和身分證上的照片有些不同，不動聲色地要求到一旁KTV大廳較明亮處所查證。

員警請涂男就座後斬釘截鐵表示「你不叫這個名字」，並要求提供真實的身份證字號，男子卻顧左右而言他，以機車向朋友借的，可否先通知朋友前來為由拖延，企圖轉移焦點。員警靈機一動，看著涂男提供的身分證問著：「你媽媽叫什麼名字？」涂男答不出來當場呆住，在員警連續問了6次後，涂男才坦承自己是通緝犯。

警方調查，涂男於111年10月28日遭嘉義地檢署依毒品危害防制條例通緝在案，為躲避追緝南下高雄找朋友，還想要以許姓友人的身分矇混過關，沒想到因為沒記住好友母親名字而露餡。