找宗教團體競總前發慰問金...領完喊「凍蒜」　涉賄選里長5萬交保

▲台中檢方查獲首件里長現金賄選，被告假濟貧真賄選，後來5萬元交保。（圖／台中地檢署提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區洪姓現任里長，被控遊說某佛教團體基金會，將今年度「寒冬送暖活動」的救濟金發放動，改到她的競選總部進行，而10名符合資格的中低收入戶，到場領了1500元，還高喊「凍選」，暗示收受救濟金者支持，檢方昨天傳喚16名相關人士到案說明，依涉嫌投票行賄罪偵訊，諭知洪女5萬元交保，此件為台中首宗現金賄選案。

台中地檢署接獲檢舉，大甲區洪姓里長為尋求連任，透過關係遊說某佛教團體基金會，將原本應該在基金會發放的救濟金，改到她的競選總部，而且由洪女決定符合領取的中低收入的領取人名單並且親自通知，再由基金會人員發放，每人領了1500元紅包，在場人士高喊「凍選」，暗示投票支持洪女。

檢方昨天16 日上午指揮警調，到里長住處兼競選辦公室等5處搜索，傳喚里長候選人、佛教基金會人員、選民共16人到案說明，並查扣紅包袋、領取救濟金名冊等證物，1千5百元救濟金雖是基金會支出，但洪女親自通知，且選在競總發放，難免讓選民誤解，此舉「假濟貧真賄選」行為，涉嫌違反選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，經檢察官訊問後，認被告犯罪嫌疑重大，諭知被告洪女具保5萬元。

地檢署強調，地方公職人員選舉投票日距今僅餘9日，中檢必嚴查究辦賄選案，中檢檢察長郭永發也呼籲候選人應以政見理念爭取選民認同支持，如以金錢、餐宴、招待旅遊或贈與禮品，尋求選民投票支持，都屬於投票行賄罪。