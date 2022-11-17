華梵大學正妹新生負傷參賽　勇奪滑冰賽花式三級雙人組冠軍

▲華梵大學陳圓蓉（右）與台大學生鄭家詠（左）組隊比賽，榮獲北市中正盃花式滑冰三級雙人組冠軍。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市中正盃滑冰錦標賽日前落幕，華梵大學大一新生陳圓蓉，小時候只會溜直排輪，看到日本滑冰王子羽生結弦表演而投入花式滑冰，短短1年練習時間卻經常摔得滿身傷，但仍負傷和台大學生鄭家詠組隊參賽，奪下藝術滑冰花式三級雙人組冠軍，陳圓蓉明年更將在學校協助下赴日進行有學分的移地學習，向更高難度挑戰。

目前就讀華梵大學攝影與VR設計學系一年級的陳圓蓉，是華梵大學第一批自主學習實驗教育的學生，但她小時候只會溜直排輪，高中時夢想當歌手，但在看到日本滑冰王子羽生結弦神乎其技的冰演之後，心中充滿悸動，希望自己有朝一日能成為在冰上飄逸起舞的花式滑冰表演者，高中畢業後便開始接觸花式滑冰，並自費聘請教練上課。

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「花式滑冰是摔出來的！」現年20歲的陳圓蓉笑著說，一般花滑選手都是從小就開始學習，但自己卻是從19 歲才從最基本的前進後退動作練起，柔軟度比不上其他人靈活輕巧，練習時也經常摔得滿身傷，摔倒次數多到數不清，最嚴重的一次發生在跳躍落冰時翻船，整個人重摔倒地，導致右腳踝扭傷，至今仍未痊癒。

▲華梵大學新生陳圓蓉（中）負傷和台大學生鄭家詠（右）組隊比賽，榮獲北市中正盃花式滑冰三級雙人組冠軍。（圖／華梵大學提供）

但是受傷並不能讓陳圓蓉放棄夢想，每天仍然持之以恆的不斷練習，短短一年時間就勇敢負傷參賽，且直接挑戰花式第三級，與好搭檔台大化學系二年級同學鄭家詠一同組隊，初次登台就成功拿下本屆中正盃滑冰錦標賽藝術滑冰花式三級雙人組冠軍。消息傳回華梵，讓自主學習實驗教育指導團的老師都振奮不已。

華梵大學運動健康中心金敏玲主任說，陳圓蓉一入學即提報兩項運動體能專題計畫，包括每天上冰練習4小時、每週3次2小時陸地訓練、舞感養成、營養管控等，學校審查通過後即進行一對一指導，為她量身訂製學習歷程，提供專業教練與營養師，給予體適能訓練及減重等建議，全力支持她達成奪冠目標。

陳圓蓉指出，雖然華梵沒有花式滑冰師資，滑冰的主訓練仍要靠自己安排，但由於參加自主學習實驗教育方案，在課業學習上可以有最大自由度，學校容許她這學期比一般同學少修8至9學分，以騰出更多時間赴校外安心受訓，而且幸賴學校營養師的指導，她才能順利減脂成功，對比賽幫助很大。

▲▼陳圓蓉是華梵大學第一批自主學習實驗教育的學生，可騰出更多時間練習。（圖／華梵大學提供）

至於得獎後的下一步，陳圓蓉表示，希望明年能通過難度更高的花式滑冰四級檢定，並向華梵提出日語學習檢定專題計畫，預計明年暑假赴日本進行短期移地訓練，校方也已同意將可依據自主學習實驗教育方案的規定，承認其國際學習學分，全力協助她實現冰上表演的夢想。



