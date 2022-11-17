男友偷藏2摩鐵發票喊「撿到的」　妹子對比時間心寒：誰會相信？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會幫忙另一半整理東西。一名女網友表示，最近發現男友偷藏2張去摩鐵的發票，比對時間發現剛好都是對方消失的時候，但打電話質問，對方卻辯稱是「撿到的」。事後她積極調查，雖然有查到一輛可疑車子，但如果要查車主名字，需要多花1萬，讓她不知道是否該繼續。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，最近發現男友的眾多發票中，裡面有2張去摩鐵的發票，而且保存良好。她比對上面日期，發現第一張發票的時間，剛好是男友和她說晚安之後才開立的；第二張發票的時間，也是她找不到男友的那天下午開的，讓她忍不住起疑，立即打電話去質問，可是對方卻解釋「撿到的」。

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▲▼發票時間都和男友消失時間一樣。（圖／翻攝自Dcard）

隨後原PO氣得帶警察到其中一間摩鐵看監視器，發現一台陌生車輛，只知道是2020年購入的，但無法得知車主姓名，「比對他前女友買車的時間是2021~2022之前，應該不是」。她事後去徵信社詢問，業者回應如果想要知道車主姓名需要1萬元，她不知道是否值得花1萬元去調查，於是PO文詢問，也嘆「到底是誰會相信兩張平整乾淨的發票是撿到的呢？」

不少人看到文章後紛紛回應，「到底誰那麼剛好會撿到兩張MOTEL的發票，我覺得不值得花一萬去查耶，會偷吃的人日後偷偷觀察應該觀察得出來」、「最好是撿到發票的時間，都跟他消失的時間剛好吻合啦」、「絕對是你男友的+1，撿到一張就算了，還撿到兩張不同天不同旅館的發票，這信不下去」、「我覺得不用花這筆錢欸，就默默看他要裝到什麼時候，然後再找機會直接拆穿他」。