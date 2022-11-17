陸單日增2萬3132例　重慶增4072例「軟封城」離市需審批

▲航拍重慶中心城區靜默。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸新冠疫情嚴峻，16日新增本土確診2328例、本土無症狀患者2萬0804例，累計2萬3132例。其中，重慶作為重災區之一，當地要求離市人員要獲得審批才能走，而且實行「軟封城」，多區實時靜默。

重慶16日新增本土陽性個案4072例，分別是確診172例、無症狀患者3900例。重慶市衛生健康委副主任李畔介紹，當前重慶疫情仍處於快速發展期，形勢仍然十分嚴峻、任務異常艱巨。

大陸中央日前公佈優化防疫20條規定，嚴禁各地「隨意靜默」，重慶多個區相繼發布臨時管控7天通知，被認為是「上有政策，下有對策」的做法。民眾自嘲，重慶是小區自封，市民進入「自發靜默」模式。

另外，重慶14日發布《關於進一步加強離渝人員出行管理的通知》，要求堅持非必要不離市，非急需不離市；落實離市審批制度，離市人員至少提前1天提出申請，需要自行提供7天內活動軌跡、72小時內核酸（PCR）檢測陰性證明、申請外出理由及相關證明、外出目的地等資訊。

據大陸國家衛健委通報， 16日新增本土病例2328例，分別是廣東1246例、北京172例、重慶172例、河南137例、四川111例、陝西107例、內蒙古103例、山西71例、雲南44例、江蘇26例、新疆26例、浙江19例、山東16例、貴州13例、青海13例、福建11例、黑龍江10例、甘肅7例、海南5例、西藏5例、湖北4例、天津3例、遼寧2例、上海2例、湖南2例、吉林1例。當中包含1052例由無症狀感染者轉為確診病例。

16日新增本土無症狀感染者2萬0804例，分別是廣東8576例、重慶3900例、甘肅1545例、河南1521例、內蒙古1043例、新疆901例、青海476例、山西397例、四川322例、河北263例、北京262例、陝西245例、黑龍江237例、湖南172例、雲南159例、山東151例、江蘇132例、湖北109例、天津70例、吉林69例、安徽52例、廣西43例、貴州41例、浙江34例、江西19例、寧夏19例、遼寧16例、上海11例、福建11例、西藏6例、海南2例。