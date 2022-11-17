【廣編】秋涼創意溫補「青庭餐廳」何首烏暖入林口

▲青庭餐廳新北林口店今年八月開幕，溫馨木頭裝潢非常適合家庭聚會。（圖／青庭餐廳提供）

文／名緯廣告提供

入秋微涼，又到了進補的季節，說到食補的部分絕對少不了何首烏雞湯。位於行天宮附近，走路僅需五分鐘的青庭餐廳何首烏雞燉甲魚湯，可是美食老饕們及部落客常去的愛店。使用數十種中藥材精心熬煮，費時六小時的細火慢燉，以何首烏雞湯的基底，加入全身至寶，具豐富膠原蛋白的甲魚熬煮，清香的藥膳湯頭配上滑順的雞肉口感，現在林口也吃的到。全新開幕的青庭餐廳林口店，採用復古時尚風格，全木質的設計氛圍，搭配宮廷圖騰點綴，與陶鍋補食相呼應，讓饕客享受美食也有舒適的空間。

青庭餐廳創始老闆林星羽表示，現在人生活工作不易，自己身為過來人明確的感受到，有時壓力下忙碌工作，常常忘記照顧自己的身體，因此希望開間餐廳，以平價親民的價錢，提供大家有個放鬆心情的場所，讓壓力大的上班族以美食進補，養身又養胃，再以創意的口感，讓補食能以美味入口，因此創立了「青庭」餐廳，希望帶給大家美味、健康、輕鬆及補身補氣場所。名稱由來，青代表自然、新鮮等食材，在有如庭院中放鬆心情，朵頤美食，無論是家庭聚餐、朋友聚會或同事小酌及情侶約會等，都非常合適。

【青庭餐廳 何首烏 私房料理】

台北行天店

地址：台北市中山區民權東路二段152巷五弄四號一樓

營業時間：11:00-22:00（週日公休）

電話：02-2509-2890

林口中山店

地址：新北市林口區中山路299號

營業時間：17:00-01:00 (週三公休)

電話：02-2603-0909