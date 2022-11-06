爛醉男飛車撞進派出所「值班台全毀」　警傻眼：你怎麼可能開進來

▲蔡男酒駕直直撞進派出所。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

真的是太誇張！新北市林口區6日凌晨0時許，蔡姓男子（51歲）酒後開車，行經文化三路二段突然失控，整輛車撞破大門衝進文林派出所，值班警員及時跳開並未受傷，但值班台、電腦甚至是監視器機台都因此受損。警員對蔡男酒測，發現其酒測值高達0.89mg/l，全案將依公共危險罪偵辦，並向他求償相關損失。

▲派出所值班台及多樣公物毀損，所內一片凌亂。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蔡男事發時駕駛銀色廂型車，行經文化三路二段、寶林路口附近時，疑不勝酒力，整輛車衝撞分隔島後，再轉向撞進文林派出所。派出所玻璃門被撞到全碎，門框變形扭曲，車頭還把值班台一路撞到最裡面，所幸值班警員在聽到路口有輪胎摩擦聲時，就直覺有異，提早預防跳開並未受傷，但值班台、電腦、駐地監視器、無線電桌機、消毒設備、駐地門口石階等公物都被撞毀。

警方在蔡男撞車後上前關心，詢問對方「你到底有沒有喝酒？」，更驚訝蔡男將廂型車直直開進派出所裡「你怎麼可能開得進來？」。蔡男雖無明顯受傷，但因安全氣囊爆開，被送往林口長庚醫院檢查。經酒測，蔡男呼氣酒精濃度高達0.89mg/l，全案將依公共危險罪嫌偵辦，確切事故原因及賠償金額有待後續調查釐清。

▲蔡男轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者游宗樺攝）