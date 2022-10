快滿80歲！拜登又口誤「美50州變54州」　新英相姓氏名字全被唸錯

▲拜登再次口誤,把美國50個州說成「54州」。(影片約1:07左右,影片取自YouTube若遭刪除請見諒)

記者張寧倢/綜合外電報導

距離美國舉行期中選舉還剩下1周多的時間,總統拜登(Joe Biden)在28日在一場競選活動上又口誤,把美國50個州講成「54州」。有網友就調侃「恭喜美國人多出4個州」。下個月將滿80歲的拜登近日發言時接連出包,還把英國新任首相里希•蘇納克的名字唸成「拉什•薩努克」,姓氏和名字發音都錯誤。

▲拜登近來頻頻口誤,除了說出去過「美國54州」之外,也把英國新任首相名字念錯。(圖/翻攝自YouTube)

根據《鏡報》等外媒報導,美國歷史上最年長的總統拜登出生於1942年11月20日,下月他將年滿80歲,自他2020年競選總統時就多次口誤,導致許多人懷疑他是否有能力帶領美國。最近期中選舉將至,拜登又再次失言,他28日晚間為賓州參議員候選人費特曼(John Fetterman)站台助選時,宣稱自己去過「美國54個州」。

拜登在演說中表示,2018年期中選舉時,對手共和黨曾經承諾廢除歐巴馬執政時期的《平價醫療法案》,而民主黨阻止了一切,「這就是為什麼我們在2018年打敗了他們,我們去了54個州(跑競選),原因是人們沒有意識到,任何既有病患都能獲取醫療保健的唯一原因就是《平價醫療法案》。」但美國只有50州,此言一出,又被網友調侃「恭喜美國人得到額外的4個州」。

▲拜登發言提及英國新首相,但姓名發音全唸錯。(影片約0:05左右,影片取自YouTube若遭刪除請見諒)

另外,拜登24日在印度傳統節日排燈節的活動上發言時,祝賀了印度裔的里希•蘇納克(Rishi Sunak)將成為英國新任首相,但他卻將對方的姓氏、名字全部唸錯,說成了「拉什•薩努克」(Rashee Sanook)。

《鏡報》指出,儘管拜登尚未正式宣布2024年要再次競選,但他已經表示有意參選。《每日電訊報》更稱,民主黨內部試圖說服他2024年大選時不要出馬,但拜登總統堅持參選,因為他相信如果共和黨派出的對手是川普,最有希望擊敗他的民主黨候選人就是自己。

▲拜登「在白宮住2年」卻疑似迷路,植樹活動後問工作人員「我們要去哪裡?」。(影片取自YouTube若遭刪除請見諒)

入主白宮將近2年的拜登24日與夫人吉兒在白宮花園,舉行一場植樹儀式。結束後,拜登突然像迷路一樣困惑地問道,「我們要去哪裡?(Where do we go?)」工作人員為他指明回到白宮的路,但拜登接著又問,「如果我想要走那條路怎麼辦?(What if I want to go that way?)」工作人員則回說,「如果您想,可以走那條路」、「您可以走任何你想走的路」。

拜登疑又口誤 演講竟說「兒子在伊拉克犧牲」

