快滿80歲！拜登又口誤「美50州變54州」　新英相姓氏名字全被唸錯

▲拜登再次口誤，把美國50個州說成「54州」。（影片約1:07左右，影片取自YouTube若遭刪除請見諒）

記者張寧倢／綜合外電報導

距離美國舉行期中選舉還剩下1周多的時間，總統拜登（Joe Biden）在28日在一場競選活動上又口誤，把美國50個州講成「54州」。有網友就調侃「恭喜美國人多出4個州」。下個月將滿80歲的拜登近日發言時接連出包，還把英國新任首相里希•蘇納克的名字唸成「拉什•薩努克」，姓氏和名字發音都錯誤。

▲拜登近來頻頻口誤，除了說出去過「美國54州」之外，也把英國新任首相名字念錯。（圖／翻攝自YouTube）

根據《鏡報》等外媒報導，美國歷史上最年長的總統拜登出生於1942年11月20日，下月他將年滿80歲，自他2020年競選總統時就多次口誤，導致許多人懷疑他是否有能力帶領美國。最近期中選舉將至，拜登又再次失言，他28日晚間為賓州參議員候選人費特曼（John Fetterman）站台助選時，宣稱自己去過「美國54個州」。

拜登在演說中表示，2018年期中選舉時，對手共和黨曾經承諾廢除歐巴馬執政時期的《平價醫療法案》，而民主黨阻止了一切，「這就是為什麼我們在2018年打敗了他們，我們去了54個州（跑競選），原因是人們沒有意識到，任何既有病患都能獲取醫療保健的唯一原因就是《平價醫療法案》。」但美國只有50州，此言一出，又被網友調侃「恭喜美國人得到額外的4個州」。

▲拜登發言提及英國新首相，但姓名發音全唸錯。（影片約0:05左右，影片取自YouTube若遭刪除請見諒）

另外，拜登24日在印度傳統節日排燈節的活動上發言時，祝賀了印度裔的里希•蘇納克（Rishi Sunak）將成為英國新任首相，但他卻將對方的姓氏、名字全部唸錯，說成了「拉什•薩努克」（Rashee Sanook）。

《鏡報》指出，儘管拜登尚未正式宣布2024年要再次競選，但他已經表示有意參選。《每日電訊報》更稱，民主黨內部試圖說服他2024年大選時不要出馬，但拜登總統堅持參選，因為他相信如果共和黨派出的對手是川普，最有希望擊敗他的民主黨候選人就是自己。

▲拜登「在白宮住2年」卻疑似迷路，植樹活動後問工作人員「我們要去哪裡？」。（影片取自YouTube若遭刪除請見諒）

入主白宮將近2年的拜登24日與夫人吉兒在白宮花園，舉行一場植樹儀式。結束後，拜登突然像迷路一樣困惑地問道，「我們要去哪裡？（Where do we go?）」工作人員為他指明回到白宮的路，但拜登接著又問，「如果我想要走那條路怎麼辦？（What if I want to go that way?）」工作人員則回說，「如果您想，可以走那條路」、「您可以走任何你想走的路」。

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