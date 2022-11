俄撤軍赫爾松　拜登口誤成「伊拉克戰爭城市」腦袋當機13秒片瘋傳

▲拜登又口誤,不小心把烏克蘭南部的赫爾松講成伊拉克的一座城市。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國總統拜登11月20日將年滿80歲,日前站台助選時他才把美國50州說成「54州」,如今期中選舉還沒開完票,拜登又再次口誤,他9日公開談到俄軍在烏南撤退一事,竟把撤軍地點說成美軍在伊拉克戰爭中經歷血戰的費盧傑(Fallujah),又遲遲想不起赫爾松(Kherson)這個地名,腦袋當機的13秒影片在推特瘋傳。

Biden: “Whether or not [the Russians are] pulling back from Fallujah and the, I mean...”



Reporter: “Kherson.”



Biden: “Kherson, the city of Kherson.” pic.twitter.com/v6ee2VJ62g