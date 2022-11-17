國中弟「腦霧住院1個月」無法寫字！被疑想逃學　轉院第2天神轉

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

不少人在確診新冠肺炎後，會出現疲倦、呼吸困難、心悸等後遺症。就有一名國中生染疫後，會一直覺得很喘，甚至腦霧到無法學習，住院了1個月，仍無好轉跡象，還被懷疑想逃學；後來，家長帶他到其他醫院求診，第二天就有明顯的改善，弟弟現在也終於能繼續讀書了。

胸腔科醫師蘇一峰日前在臉書提到，「可憐的國中生弟弟，只是輕症染疫之後卻很喘，腦袋霧茫茫，人很累卻無法休息，甚至腦霧到無法學習。」

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該名國中生在大醫院的小兒科住1個月，全身上下的檢查都做遍了，也服用不同藥物，但始終沒有好轉，還被懷疑是想拒學逃課；不僅如此，後來他轉到心智科治療，病情甚至越來越嚴重。

蘇一峰表示，「爸媽看了新聞，跑來蘇醫師這邊試看看，很高興吃藥的第二天就傳來好消息了！弟弟有很大的進步，也可以開始學習、讀書了。」

▲弟弟一度腦霧到無法讀書、寫字。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

不過他也話鋒一轉，感嘆「台灣小孩現在的課業壓力好大，長新冠好幾個月不能活動，恢復的第一件事都是讀書......。」

對此，網友們紛紛回應，「感覺很嚴重」、「祝弟弟早日康復」、「仁醫」、「能同理病患的醫師才是最好的醫師」。

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