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父親住院染疫不治　兒子怒控隔壁病房「確診看護」害命

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲葉男懷疑醫院沒落實防疫，導致女看護感染新冠肺炎後傳給葉父害命。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

葉姓男子的父親去年因病住進北市聯醫某院區，沒想到葉父在全國新冠疫情進入三級緊戒後2天感染COVID-19，最終不治，葉男懷疑是王姓女看護先確診，加上醫院未落實防疫害命，控告王女和楊姓院長涉嫌過失致死，台北地檢署調查認為，醫院已有防疫控管，疫調結果也無法確認感染源，以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

根據檢警調查，葉男父親是在2021年3月25日住進台北市立醫院某院區機受治療，王姓女看護則是受雇照顧另名女病患；5月11日，中央疫情指揮中心發布新冠疫情二級警戒；5月16日中午，王姓女看護突然發燒到37.8度，經篩檢確診後接受治療；5月19日，疫情警戒提升到第三級；葉父則在5月21日確診感染，經轉送其他院區治療，6月5日不治身亡。

葉男質疑，醫院明知道當時國內已經感染源不明的本土案例，應提升防疫標準，妨害院內感染風險，醫院和在醫院工作的看護都應落實防疫措施，卻都疏於注意，導致王姓女看護把新冠肺炎傳染給他父親，因此控告醫院楊姓院長及王女涉嫌過失致死。

王女辯稱，當時醫院確實有不可隨便進出、探病等管制措施，也有教導如何避免感染，每天早、中、晚都有助理或護理師幫忙量體溫，而她在確診前，是在單人病房照顧1個阿嬤，與葉父不在同病房，她在發燒前都沒有不舒服，不曉得自己如何被傳染的。

醫院則表示，當時院內陸續出現病人、看護確診，但因為病患會離開病房活動，只能查到發病順序，醫院一發現王姓女看護發燒，就請她離開醫院，而當時的防疫規定也沒有要求看護需做PCR才能進院，最後針對醫院爆發群聚感染的疫調結果，也沒查出感染源，不能光以王姓女看護較早出現發燒症狀，就認定是王女把病毒傳染給葉父的。

檢察官調查後認為，COVID-19是過去人類所不知的全新傳染性疾病，2019年以來，陸續在地方或國際上造成公共衛生問題，台灣在2021年5月11日、19日先後將疫情警戒提升到第二、第三級，至今疫情仍未結束，而醫院早在2020年3月2日就開始制定相關防治應變計畫，且歷經3次修訂，難在要求醫院對院內感染負過失責任，因此處分楊姓院長與王姓女看護都不起訴。

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