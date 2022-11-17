一家四口「家中活活餓死」腐臭飄出屋外　破門驚見皮包骨乾屍

▲印尼一家四口陳屍在家中，檢警推測4人是活活餓死。（圖／視覺中國）

記者趙蔡州／綜合報導

印尼西雅加達近日發生一起人倫悲劇，當地一間房子10日被發現瀰漫惡臭，警方趕到破門後發現，屋內一家四口已全數死亡，死亡時間至少達3周以上，由於死者胃部均無食物殘渣，且屋內冰箱沒存放任何食物，推測4人疑似是活活餓死，詳細死因待法醫解剖釐清。

根據印尼Kompas報導，事件發生在西雅加達卡利德雷斯（Kalideres），當地居民10日發現一間住宅不斷飄出惡臭，於是報警請警方入內查看。警方到場後立刻破門，發現71歲男屋主、68歲屋主妻子、42歲兒子及68歲親戚一家四口已全數死亡，分別陳屍在客廳及兩間臥室。

警方調查，死者一家平日很少出門，也幾乎不與其他鄰居互動，鄰居最後一次見到死者一家還是今年9月，遺體被發現時，部分已變成乾屍，呈現皮包骨的狀態，推測死亡時間至少超過3周，且4人的死亡時間均不相同。

檢方相驗遺體，發現死者身上均無任何外力傷口，屋內也無打鬥痕跡，死者胃部均無食物殘渣，臟器查無任何有害物質，加上現場冰箱全空，未存放任何食物，地板還散落一些食物包裝紙，初步研判4人應該是餓死，詳細死因待法醫解剖進一步釐清。

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