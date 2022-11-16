　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」　費率曝光

▲▼ 高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」，費率曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」，費率曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄YouBike 2.0再升級！高市府交通局今（16）日在四維行政中心前廣場舉辦高雄YouBike2.0E電動輔助自行車啟用記者會，副市長林欽榮體驗後大讚不費力，且滿電可騎80公里。後續將配合捷運四線齊發計畫，繼續加碼全市的公共自行車規模，完善最後一哩路。

林欽榮親身體驗YouBike2.0E電輔自行車後，大讚不費力，且其續航力佳，滿電時可騎乘80公里。包含台南與屏東等縣市陸續引進YouBike公共自行車，他表示南高屏是一個生活圈，相關縣市可以共同合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」，費率曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」，費率曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

林欽榮也指出，高雄目前捷運路網長度61公里，加上後續四線齊發軌道建設，會達到114.3公里、車站數114站，市府將持續在興建中的捷運沿線各車站佈設YouBike2.0租賃站，提供更便利的公共自行車服務。

等待上線的150輛YouBike 2.0E電輔自行車在市府廣場一字排開，微笑單車董事長劉麗珠以「大閱兵」形容，她亦讚許高市府推動公共自行車的決心，其中的電輔車可嘉惠民眾，騎乘更省力，期待市民對於這項運具的支持程度。

交通局表示，高雄YouBike 2.0滿意度高達97.3%，每個月超過114萬人次使用，累計突破2,300萬騎乘人次，全市各交通節點、學校、商圈等地建置的租賃站累計將達1,200處。這次升級計畫將加碼投入500輛YouBike 2.0E電輔自行車，及540輛YouBike 2.0自行車，並於今日投入首批150輛YouBike 2.0E上線營運。加計本次升級計畫投入1,040輛YouBike，全市公共自行車將達到1萬輛規模。

▲▼ 高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」，費率曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」，費率曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，YouBike 2.0E提供更省力的騎乘體驗，與既有的YouBike 2.0共用停車柱、借還方便，費率為前二小時每30分鐘20元，第三小時起每30分鐘40元。

為鼓勵市民使用，2.0E前30分鐘市府將補貼10元，民眾只要自付10元。為鼓勵民眾騎乘及體驗YouBike 2.0E電輔車，微笑單車公司也推出各種活動，有機會獲得一卡通YouBike2.0E造型紀念卡、全家購物金及加碼抽iPhone14手機等多項好禮。

交通局也表示，YouBike2.0E除享有本市公共自行車使用一卡通雙向轉乘公共運輸的優惠外，使用MeNGo定期票或111年底前，每周五使用微笑單車2.0 APP掃碼租借YouBike2.0E，都可享有前30分鐘免費優惠，歡迎市民多加利用。

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
Kobe曾在「魔獸」頭上飛扣　珍貴畫面讓25萬人震驚
發現老公是「男男性愛片」主角　人妻崩潰
《全明星》黃隊爆霸凌林玉書！　壯壯IG被洗版
新冠後最大殺手！醫：每5人恐1人因「一問題」死亡
快訊／呼應蔡總統　ASML證實：史上最大在台投資落腳新北
快訊／鳳梨哥哥離世！　米可白不捨發聲
快訊／想看魔獸變貴了！　雲豹主場門票漲3倍
鳳梨狂收私訊「R.I.P.一路好走」！　被煩到眼神死
稱魔獸選12號「想蹭我熱度」　陳時中道歉：不太合適的冷笑話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網紅平台Partipost打造社群創作空間「CreateStation®」一次滿足你的3種看展需求！

高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」　費率曝光

網傳投完票「關門+整理1小時才開票？」　中選會闢謠：不得關窗

嘉義鐵路高架工程切換　這4天20列車異動「時刻表曝」

客運振興砸百萬搶客！退休藥師每周搭國光客運　爽領逾3萬元iPhone

明起全台好天氣！周末「冷空氣＋南方雨彈齊轟」降溫變天

台大跨領域團隊研發區塊鏈關鍵技術　翻轉農業新面貌

二線機車長驗毒陽轉陰！台鐵發文評估恢復乘務　工會為這點開砲

網傳「選舉戴手套防疫違法，會成為廢票」　中選會出面駁斥

夜市買大陸「超夯1零食」　才一口就辣哭！她嚇到：直接丟了

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

五月天美國開唱！女粉高舉「周杰倫」　阿信：跑錯場不退費XD

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

網紅平台Partipost打造社群創作空間「CreateStation®」一次滿足你的3種看展需求！

高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」　費率曝光

網傳投完票「關門+整理1小時才開票？」　中選會闢謠：不得關窗

嘉義鐵路高架工程切換　這4天20列車異動「時刻表曝」

客運振興砸百萬搶客！退休藥師每周搭國光客運　爽領逾3萬元iPhone

明起全台好天氣！周末「冷空氣＋南方雨彈齊轟」降溫變天

台大跨領域團隊研發區塊鏈關鍵技術　翻轉農業新面貌

二線機車長驗毒陽轉陰！台鐵發文評估恢復乘務　工會為這點開砲

網傳「選舉戴手套防疫違法，會成為廢票」　中選會出面駁斥

夜市買大陸「超夯1零食」　才一口就辣哭！她嚇到：直接丟了

狼勒？鬥牛犬「門口饋機車」等主人　露小暴牙哀怨：還要逛多久

山河海景有限量？　高雄景觀宅「視野第一排」硬貴10%↑

網紅平台Partipost打造社群創作空間「CreateStation®」一次滿足你的3種看展需求！

屁狗睡醒「哭哭臉找媽」不肯說話！　原來是衣服穿得太性感

喝水發現怪味！他查蓄水池驚見「溺斃猴群」　民眾：找水喝跳不出

群益智慧聯網電動車基金11／24開募！　涵蓋電動車、儲能等全面布局

Kobe曾在「菜鳥魔獸」頭上飛扣　珍貴畫面讓25萬人震驚

台灣企業永續獎暨全球企業永續獎　信義房屋再獲房仲業唯一

渣男藉口大全　對方「中一個就要小心」

《災後調查日誌》殺人魔綁架女生　金來沅縱火救人⋯首集口碑爆表

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

爸幫國中孩子請假　老師要求看身分證

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

一人領1200元！18歲「文化成年禮」明年3月上路　可買書看電影

大雨特報縣市曝　下波變天雨區擴大

「男友約砲20人」她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

2023年財運出爐！命理師：「5生肖」準備賺大錢

衛福部「高樓太多」釀青少年自殺　社工驚嚇

店員揭密麥當勞5激省點法！3元升級薯條、飲料

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

衛福部：青少年自殺率增加　因台灣高樓多

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

更多熱門

相關新聞

Gogoro Eeyo電動腳踏車台灣開賣

Gogoro Eeyo電動腳踏車台灣開賣

Gogoro睿能今（1）日在台發表Eeyo電動助力腳踏車，並為其開出萬起的建議售價，國內所販售的車型與海外並無二致，除了是遵循歐洲與亞洲法規的版本外，輕量化的高階版本Eeyo 1s也同步於國內市場開賣，將與捷安特、美利達與BESV等品牌直接競爭電動助力腳踏車市場

關鍵字：

高雄YouBike 2.0E電輔自行車

讀者迴響

熱門新聞

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

點1980元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

五月天美國開唱！女粉高舉「周杰倫」　阿信：跑錯場不退費XD

五月天美國開唱！女粉高舉「周杰倫」　阿信：跑錯場不退費XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面