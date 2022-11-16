▲高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」，費率曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄YouBike 2.0再升級！高市府交通局今（16）日在四維行政中心前廣場舉辦高雄YouBike2.0E電動輔助自行車啟用記者會，副市長林欽榮體驗後大讚不費力，且滿電可騎80公里。後續將配合捷運四線齊發計畫，繼續加碼全市的公共自行車規模，完善最後一哩路。

林欽榮親身體驗YouBike2.0E電輔自行車後，大讚不費力，且其續航力佳，滿電時可騎乘80公里。包含台南與屏東等縣市陸續引進YouBike公共自行車，他表示南高屏是一個生活圈，相關縣市可以共同合作。

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▲高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」，費率曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

林欽榮也指出，高雄目前捷運路網長度61公里，加上後續四線齊發軌道建設，會達到114.3公里、車站數114站，市府將持續在興建中的捷運沿線各車站佈設YouBike2.0租賃站，提供更便利的公共自行車服務。

等待上線的150輛YouBike 2.0E電輔自行車在市府廣場一字排開，微笑單車董事長劉麗珠以「大閱兵」形容，她亦讚許高市府推動公共自行車的決心，其中的電輔車可嘉惠民眾，騎乘更省力，期待市民對於這項運具的支持程度。

交通局表示，高雄YouBike 2.0滿意度高達97.3%，每個月超過114萬人次使用，累計突破2,300萬騎乘人次，全市各交通節點、學校、商圈等地建置的租賃站累計將達1,200處。這次升級計畫將加碼投入500輛YouBike 2.0E電輔自行車，及540輛YouBike 2.0自行車，並於今日投入首批150輛YouBike 2.0E上線營運。加計本次升級計畫投入1,040輛YouBike，全市公共自行車將達到1萬輛規模。

▲高雄YouBike 2.0E來了！電輔自行車「滿電可騎80km」，費率曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，YouBike 2.0E提供更省力的騎乘體驗，與既有的YouBike 2.0共用停車柱、借還方便，費率為前二小時每30分鐘20元，第三小時起每30分鐘40元。

為鼓勵市民使用，2.0E前30分鐘市府將補貼10元，民眾只要自付10元。為鼓勵民眾騎乘及體驗YouBike 2.0E電輔車，微笑單車公司也推出各種活動，有機會獲得一卡通YouBike2.0E造型紀念卡、全家購物金及加碼抽iPhone14手機等多項好禮。

交通局也表示，YouBike2.0E除享有本市公共自行車使用一卡通雙向轉乘公共運輸的優惠外，使用MeNGo定期票或111年底前，每周五使用微笑單車2.0 APP掃碼租借YouBike2.0E，都可享有前30分鐘免費優惠，歡迎市民多加利用。