國小女童也需要內診？婦科醫認了詐健保　吐105萬換緩起訴

▲健保署發現北市某婦產科醫師虛報國小女童接受內診紀錄，詐領健保補助。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市某產科診所被健保署稽查發現，疑似偽造看診紀錄，虛報病患看診紀錄，連國小女童也被偽造接受過內診看診紀錄，藉此詐取健保補助點數，5年內涉嫌詐領健保補助上百萬元，遭查獲的彭姓醫師同意賠償90萬元後，台北地檢署7日依詐欺等罪嫌給予彭醫緩起訴處分，條件是繳庫10萬，並捐5萬元給健保安全準備金。

衛生福利部中央健康保險署日前接獲線報，這間位於信義區的婦產科診所有詐領健保情形，初步清查發現，這間診所病患接受內診、骨盆腔檢查的比率，疑似有偏多的情形，經過訪視後，部分病患也否認有做過這些檢查，其中還有尚無性經驗，通常不需要做內診的國小女童也被偽造做過內診。

健保署醫照訪視結果，往前推算近5年內，診所疑似詐領健保上百萬元，診所負責人彭姓醫師坦承看診紀錄不實，但一開始聲稱只有詐得約4000元的補助款，最後和健保署協商，選擇償還健保署90萬元，檢察官考量彭醫犯後態度等情況，決定給予緩起訴處分，處分期間1天，但要繳10萬元給公庫，同時捐贈健保安全準備金5萬元，總計彭醫需付出105萬元代價。