▲邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對政論節目《鄭知道了》一名匿名「A先生」指民眾黨5立委把一個助理配合捐給黨團使用，民眾黨團今（16日）批評惡意造謠並做相關解釋，但民進黨立委王定宇認為民眾黨團未說清楚是否該助理有「混用」情形。對此，民眾黨團總召邱臣遠表示，所有助理都是符合立院內規，工作範圍、內容都是國會部分為主，沒有人頭助理問題。

《鄭知道了》主持人鄭弘儀昨在節目上電話連線A先生，並稱他是立委高虹安前國會辦公室助理，而A先生指出民眾黨5位立委辦公室把一個助理配合捐給黨團或智庫使用，讓鄭弘儀質疑貪汙，拿國家的錢給私人黨。民眾黨團澄清，這言論完全悖於事實，強烈譴責該節目惡意造謠；民眾黨每位立委均有助理負責和黨團辦公室溝通、聯繫相關立院工作、每月固定支薪，並協助各委員會的議事運作，在各委員會中也可看見他們的身影，是黨團非常重要的工作夥伴。

不過王定宇受訪時則指出，民眾黨團說明並未說清楚黨部人員跟黨團公費助理、黨籍立委公費助理是否為「三合一」。王說，立委公費助理跟黨團公費助理不會重複，每個黨團的助理都要由立委推薦，而推薦時要括弧加註該人屬黨團助理，是用立法院公費聘請在黨團，黨團依《立法院組織法》可以聘請10至16位公費助理，但這跟各立委公費助理是分開的，只是會掛在某位委員名下。

王定宇也說，無論藍綠，立委自己辦公室助理跟黨團助理不會混在一起用的狀況，包含黨部設在黨團、立委公費助理當黨團助理；但只要助理費確實發到助理手上，只是把公費助理跟黨團公費助理混用，或把黨團、黨部、黨籍立委混在一起用，最多是黨政分際不適當，到未到有貪汙。

對於是否有混用狀態？邱臣遠下午表示，立法院工作琳瑯滿目，包括選服、議題研究、法案、記者會、預算提案、委員會盯場等，所有助理都是符合立院內規，對於助理工作範圍、內容，都是國會部分為主，沒有人頭助理問題。

邱臣遠指出，以他在委員會來說，第一年在經濟委員會、第二年在交通委員會，現在在國防外交委員會，都需要辦公室助理了解委員會狀況，並跟黨團密切溝通；民眾黨非大黨，立委席次有限又非常多工作，所以橫向聯繫非常重要，這都是內部管理跟工作分配問題，一切合法、合規、合理。