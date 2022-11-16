助理幫聯繫黨團「藍綠都有」　邱臣遠：要求民進黨團公布相關助理費

▲張其祿、邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

三立電視台昨晚政論節目《鄭知道了》中，一名匿名「A先生」指民眾黨5位立委辦公室要捐一個助理名額供黨團或智庫使用，讓主持人鄭弘儀質疑拿國家的錢給私人黨，是貪汙。但民眾黨立法院黨團總召邱臣遠16日澄清，相關國會助理工作負責跟黨團的聯繫、溝通，以及立法院各委員會盯場，完全按照法令來實際聘請。

邱臣遠也說，三立昨天政論節目的指控完全指虛烏有，民進黨常透過親綠媒體、網軍、名嘴做政治攻擊，欲加之罪，何患無辭，要透過立委高虹安辦公室案件隔山打牛，影射其他民眾黨委員的問題，但這都不是事實。

邱臣遠重申，所有國會助理聘任都依照立院相關規定，工作內容也是支援立委國會問政及黨團運作工作，各委員辦公室有相關管理方式，聘任也都是按照立院規定，助理的勞務情形跟工作內容也都是國會的工作範圍跟相關內容。

媒體詢問，黨團聲明中指辦公室助理會負責黨團工作，所以是有兼職在黨團內負責黨團事務嗎？黨團幹事長張其祿回應，「這是一個誤解，他不是負責黨團事務」，而是辦公室聘僱的助理，負責每位委員聯絡黨團、盯立法院委員會，「不是兼黨團，這不能混為一談」。

張其祿說，黨團跟每位立委本來就很密切，像民眾黨立委也兼黨團幹部，當然要有工作同仁看黨團在幹什麼，這天經地義。

媒體追問，這跟黨團聯繫的同仁有沒有涉及人頭？邱臣遠回應，就是實際在這邊工作的助理，「我不曉得我們為什麼要在這邊解釋這些作業」，國會助理工作明確，包含法案研究、委員會盯場、各黨團聯繫等，「國民兩黨有沒有這樣的助理？」

邱臣遠批評，民進黨一天到晚透過含沙射影，躲在媒體後面，要求民進黨團立刻公布相關助理費用跟相關標準；在選前十天企圖影響選舉、打擊民眾黨，譴責利用側翼媒體掩護，違反《選罷法》的惡劣行徑。

邱臣遠強調，立院黨團跟各委員辦公室本來就要聯合作戰，他是立委又是民眾黨團總召，張其祿是立委也是幹事長，有辦公室助理負責做黨團工作、委員會盯場，這有什麼問題？要求民進黨盡速公開。